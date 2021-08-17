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Agendamento na quinta (19)

Vila Velha abrirá 20 mil vagas para vacinar pessoas acima de 18 anos

As vagas serão ofertadas no site da própria prefeitura e ocorrerá na próxima quinta-feira (19) de forma escalonada para evitar sobrecarga no sistema de agenda

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 11:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2021 às 11:38
Vacinação
Claudia Bermudes Grillo vacina em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vila Velha abrirá 20 mil vagas para o agendamento da vacina contra a Covid-19 na próxima quinta-feira (19) para o público de 18 anos ou mais. O serviço poderá ser realizado no próprio site da administração municipal e ocorrerá de forma fracionada, para poder atender à demanda inicial

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Na mesma data também haverá agendamento para o público atual 25+. Até esta terça-feira (17), Vila Velha já administrou 424.014 doses da vacina, sendo 308.716 primeira dose e 115.298 para segunda dose.
No fim da noite desta segunda (16), 62.840 doses da vacina da AstraZeneca chegaram ao Aeroporto de Vitória e serão rapidamente distribuídas aos municípios capixabas.

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