Veja as cidades que anunciaram vacinação acima de 18 anos no Norte e Noroeste do ES

Vacinando a população a partir dos 25 anos na última semana, o município anunciou nesta terça-feira (17) que fará um

nas pessoas com 18 anos ou mais. A aplicação dos imunizantes ocorre das 8h às 16h em cinco locais: Ginásio do Nova Esperança, Ginásio do Conceição, Ginásio do Interlagos II, Ginásio do Bebedouro e Ginásio do Sesi (Aviso). Para se vacinar, é necessário levar o Cartão do SUS ou o CPF e a Carteira de Vacinação.