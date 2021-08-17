Veja as cidades que anunciaram vacinação acima de 18 anos no Norte e Noroeste do ES

Com a expectativa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) de começar a vacinar toda a população a partir dos 18 anos contra a Covid-19 até o próximo sábado (21), os municípios das regiões Norte e Noroeste do Espírito Santo estão se mobilizando para contemplar essa faixa etária. Alguns já haviam iniciado, outros ainda estão se programando. Veja a lista abaixo.
Aracruz:
O município divulgou em suas redes sociais que os jovens com 18 anos ou mais poderão receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (19). A vacinação, segundo a prefeitura, acontecerá em todas as unidades de saúde e pontos de apoio de Aracruz, das 7h às 16h.
O município divulgou em suas redes sociais que os jovens com 18 anos ou mais poderão receber a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 a partir desta quinta-feira (19). A vacinação, segundo a prefeitura, acontecerá em todas as unidades de saúde e pontos de apoio de Aracruz, das 7h às 16h.
Colatina:
Continua a vacinação do público com 18 anos ou mais nesta terça-feira (17). Serão 400 senhas para cada um dos seis pontos espalhados pelo município: Ginásio Zito Dalla (ADEMC), Clube da ADC, Arena Unesc, Clube Itajuby, Escola Lions Clube e Campo da Samaritana. Para receber a vacina, é necessário levar o RG e o CPF.
Continua a vacinação do público com 18 anos ou mais nesta terça-feira (17). Serão 400 senhas para cada um dos seis pontos espalhados pelo município: Ginásio Zito Dalla (ADEMC), Clube da ADC, Arena Unesc, Clube Itajuby, Escola Lions Clube e Campo da Samaritana. Para receber a vacina, é necessário levar o RG e o CPF.
Linhares:
Vacinando a população a partir dos 25 anos na última semana, o município anunciou nesta terça-feira (17) que fará um mutirão nesta quarta-feira (18) para aplicar 6 mil doses nas pessoas com 18 anos ou mais. A aplicação dos imunizantes ocorre das 8h às 16h em cinco locais: Ginásio do Nova Esperança, Ginásio do Conceição, Ginásio do Interlagos II, Ginásio do Bebedouro e Ginásio do Sesi (Aviso). Para se vacinar, é necessário levar o Cartão do SUS ou o CPF e a Carteira de Vacinação.
Vacinando a população a partir dos 25 anos na última semana, o município anunciou nesta terça-feira (17) que fará um mutirão nesta quarta-feira (18) para aplicar 6 mil doses nas pessoas com 18 anos ou mais. A aplicação dos imunizantes ocorre das 8h às 16h em cinco locais: Ginásio do Nova Esperança, Ginásio do Conceição, Ginásio do Interlagos II, Ginásio do Bebedouro e Ginásio do Sesi (Aviso). Para se vacinar, é necessário levar o Cartão do SUS ou o CPF e a Carteira de Vacinação.
Conceição da Barra:
Contemplava o grupo de 20 anos até a última semana e anunciou nesta segunda-feira (16) que começa a vacinar o grupo a partir dos 18 anos no próximo sábado (21), das 8h às 15h, em nove locais: Cozinha Industrial de Braço do Rio I, CRAS de Braço do Rio II, UBS Centro, UBS Cobraice, UBS Itaúnas, UBS Marcílio Dias, UBS Santana, UBS Sayonara e UBS Vila dos pescadores. Para se vacinar, é necessário levar o Cartão de Vacina, Cartão do SUS e o CPF.
Contemplava o grupo de 20 anos até a última semana e anunciou nesta segunda-feira (16) que começa a vacinar o grupo a partir dos 18 anos no próximo sábado (21), das 8h às 15h, em nove locais: Cozinha Industrial de Braço do Rio I, CRAS de Braço do Rio II, UBS Centro, UBS Cobraice, UBS Itaúnas, UBS Marcílio Dias, UBS Santana, UBS Sayonara e UBS Vila dos pescadores. Para se vacinar, é necessário levar o Cartão de Vacina, Cartão do SUS e o CPF.
Saiba as cidades que anunciaram vacinação acima de 18 anos no Norte e Noroeste do ES
Pedro Canário:
Estava vacinando o grupo a partir dos 27 anos e anunciou nesta segunda-feira (16) que vai começar a vacinar a população a partir dos 18 anos no próximo sábado (21). O agendamento começa nesta terça-feira (17) no site vacinaeconfia.es.gov.br. Serão disponibilizadas 2.222 doses.
Estava vacinando o grupo a partir dos 27 anos e anunciou nesta segunda-feira (16) que vai começar a vacinar a população a partir dos 18 anos no próximo sábado (21). O agendamento começa nesta terça-feira (17) no site vacinaeconfia.es.gov.br. Serão disponibilizadas 2.222 doses.
Sooretama:
Antes contemplando a faixa etária dos 25 anos, anunciou no domingo (15) que começa a vacinar o grupo a partir dos 18 anos no próximo sábado (21), às 8h da manhã, em quatro pontos diferentes: ESF Juncado, ESF Chumbado, Quadra Poliesportiva Romarinho - Bairro Canaã e Quadra Poliesportiva da EMEF João Neves Pereira - Bairro Sayonara II. Para se vacinar, é necessário levar o RG, o CPF, o Cartão de Vacina e o Cartão do SUS.
Antes contemplando a faixa etária dos 25 anos, anunciou no domingo (15) que começa a vacinar o grupo a partir dos 18 anos no próximo sábado (21), às 8h da manhã, em quatro pontos diferentes: ESF Juncado, ESF Chumbado, Quadra Poliesportiva Romarinho - Bairro Canaã e Quadra Poliesportiva da EMEF João Neves Pereira - Bairro Sayonara II. Para se vacinar, é necessário levar o RG, o CPF, o Cartão de Vacina e o Cartão do SUS.
Baixo Guandu, Mantenópolis e Boa Esperança já haviam iniciado a vacinação da população a partir dos 18 anos, mas, por enquanto, não divulgaram novos mutirões.
Atualização
17/08/2021 - 8:45
Após a publicação da reportagem, as prefeituras de Linhares e Aracruz divulgaram informações sobre a vacinação contra a Covid-19 do público com 18 anos ou mais. As informações foram inseridas no texto.