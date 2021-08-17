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Entra no carro, novinho! Cidade do ES chama para vacinação acima de 18 anos

As brincadeiras tomaram conta das redes sociais para anunciar a tão esperada vacinação a partir de 18 anos e atraem os mais jovens

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 11:37

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

17 ago 2021 às 11:37
Anúncio da Prefeitura de Venda nova convocando os jovens para a vacinação
Anúncio da Prefeitura de Venda Nova convocando os jovens para a vacinação Crédito: Prefeitura de Venda Nova
Com a vacinação contra a Covid-19 avançando no Espírito Santo e contemplando os públicos mais jovens, as prefeituras capixabas têm se mobilizado para chamar a atenção dos mais novinhos. Venda Nova do Imigrante, por exemplo, na Região Serrana, anunciou o início da aplicação dos imunizantes no grupo a partir dos 18 anos, misturando detalhes do agendamento com referências do filme "Meninas Malvadas", de 2003.
Segundo o gerente de Comunicação da Prefeitura de Venda Nova, Rafael José, a cada vez que o município abaixava as faixas etárias, a estratégia foi mudar a forma de se comunicar, para atingir os novos grupos alvos.
"De acordo com que a faixa etária diminui, a gente tem que reformar como comunicar, como atingir esse público-alvo com a campanha de vacinação contra Covid-19 para que ela seja realmente eficaz. Um novo público, uma nova maneira de se comunicar. Então pra dar um up nessa campanha, buscamos ícones pop (de filmes, séries, música) pra realmente atingir o público- alvo, e tem dado muito certo", comemora.
O município contemplava até a última semana a população a partir dos 20 anos e anunciou nesta segunda-feira (16) que vai vacinar o grupo com 18 anos ou mais na próxima quinta-feira (19). O agendamento começou nesta segunda pelo site da prefeitura. Os munícipes residentes na comunidade de Vargem Grande devem procurar a Unidade de Saúde da comunidade ou ligar para o número (28) 3546-6110 nesta terça-feira (17), para agendar a aplicação do imunizante.

CACHOEIRO

Em Cachoeiro, no Sul do Estado, a estratégia de usar uma linguagem mais informal e ligada aos jovens também tem sido seguida. O município, que vacinava a população a partir dos 25 anos até a última semana, anunciou nesta segunda-feira (16) que vai começar a vacinar o público com 18 anos ou mais nas próximas quarta-feira (18) e quinta-feira (19). É necessário fazer o agendamento pelo site agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. Os jovens ainda podem levar 1kg de alimento, sabão ou álcool em gel, que serão doados.

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