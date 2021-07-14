Com referência a guerreiro de Dragon Ball, cidade do ES incentiva segunda dose Crédito: Prefeitura de Vargem Alta

A Prefeitura de Vargem Alta , na Região Sul do Espírito Santo , preparou uma campanha publicitária nas redes sociais para convocar a população para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O personagem escolhido está chamando a atenção nas redes sociais. A publicação faz referência ao guerreiro de Dragon Ball que aumenta o seu Ki e se transforma no Super Saiyajin, ficando ainda mais poderoso.

“Tomar a primeira dose é bom, mas tomar a segunda dose trará uma força Sayajin de imunização. Tomando as duas doses elevará seu Ki (poder de combate) a uma energia tangível derivada cheia de vigor e coragem que te manterá imunizado contra o terrível coronavírus”, diz a postagem da prefeitura.

Segundo o assessor da prefeitura, Julimar Paiva, a ideia foi pensada e produzida pelo setor de comunicação para atingir um público mais jovem. “A gente tenta fazer algo inovador. Ano passado já fizemos uma campanha similar a esta, mas voltada para os cuidados com a Covid-19. E tivemos uma interação muito grande com o público jovem, que eram os mais displicentes. Deva vez, a campanha está voltada para a vacinação. É uma forma que a gente, no do setor de comunicação, encontrou para chamar a atenção dos cidadãos", explicou.

Na postagem, a prefeitura utiliza uma arte com as imagens dos personagens e utiliza no texto as linguagens do desenho. "Não é necessário reunir as esferas do dragão para invocar Shenlong e fazer o pedido para acabar a pandemia. Tome a segunda dose e seja um Saiyajin imunizado. Supere seus limites e alcance o lendário estado vital de um Super Saiyajin. E não se esqueça de manter os cuidados de higienização das mãos, utilização de máscara e distanciamento social".