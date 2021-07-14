Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Super Saiyajin das Montanhas

Com referência a guerreiro de Dragon Ball, cidade do ES incentiva segunda dose

Campanha de prefeitura explica a importância de receber segunda dose da vacina contra a Covid-19, comparando com a evolução de personagem de desenho animado

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 13:08

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

14 jul 2021 às 13:08
Uma campanha da prefeitura de Vargem Alta explica a importância de receber segunda dose da vacina contra a Covid-19 comparando com a evolução de personagem de desenho animado
Com referência a guerreiro de Dragon Ball, cidade do ES incentiva segunda dose Crédito: Prefeitura de Vargem Alta
A Prefeitura de Vargem Alta, na Região Sul do Espírito Santo, preparou uma campanha publicitária nas redes sociais para convocar a população para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. O personagem escolhido está chamando a atenção nas redes sociais. A publicação faz referência ao guerreiro de Dragon Ball que aumenta o seu Ki e se transforma no Super Saiyajin, ficando ainda mais poderoso.
“Tomar a primeira dose é bom, mas tomar a segunda dose trará uma força Sayajin de imunização. Tomando as duas doses elevará seu Ki (poder de combate) a uma energia tangível derivada cheia de vigor e coragem que te manterá imunizado contra o terrível coronavírus”, diz a postagem da prefeitura.
Segundo o assessor da prefeitura, Julimar Paiva, a ideia foi pensada e produzida pelo setor de comunicação para atingir um público mais jovem. “A gente tenta fazer algo inovador. Ano passado já fizemos uma campanha similar a esta, mas voltada para os cuidados com a Covid-19. E tivemos uma interação muito grande com o público jovem, que eram os mais displicentes. Deva vez, a campanha está voltada para a vacinação. É uma forma que a gente, no do setor de comunicação, encontrou para chamar a atenção dos cidadãos", explicou. 
Na postagem, a prefeitura utiliza uma arte com as imagens dos personagens e utiliza no texto as linguagens do desenho. "Não é necessário reunir as esferas do dragão para invocar Shenlong e fazer o pedido para acabar a pandemia. Tome a segunda dose e seja um Saiyajin imunizado. Supere seus limites e alcance o lendário estado vital de um Super Saiyajin. E não se esqueça de manter os cuidados de higienização das mãos, utilização de máscara e distanciamento social".
Uma campanha da prefeitura de Vargem Alta explica a importância de receber segunda dose da vacina contra a Covid-19 comparando com a evolução de personagem de desenho animado
Campanha da prefeitura no início da pandemia com personagem de desenhos animados Crédito: Prefeitura de Vargem Alta

Veja Também

Entenda o impacto da 1ª dose na queda dos números da pandemia no ES

Covid-19: ES já vacinou 60% da população com a primeira dose

Vacinas contra Covid vencem variantes após 2ª dose, mas futuro é incerto

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vargem Alta Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a abrir em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados