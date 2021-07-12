Covid-19: ES já vacinou 60% da população com a primeira dose

Alcançamos a marca de 60% da população capixaba adulta vacinada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Motivo de alegria e de esperança de que dias melhores virão. Boa semana. #TrabalhaVacinaEConfia pic.twitter.com/NIcKCsLMRd

Apesar de o número ser positivo, o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, já havia afirmado no último dia 5 de julho sobre a necessidade de dar continuidade à vacinação, tanto da ampliação da primeira dose quanto da aplicação da segunda dose, quando se tem a imunidade completa.