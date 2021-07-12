Covid-19: ES já vacinou 60% da população com a primeira dose

O Espírito Santo alcançou uma marca importante: 60% da população adulta do Estado está vacinada contra a Covid-19. O dado leva em conta a aplicação de, pelo menos, uma dose das vacinas disponíveis. A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande, em uma postagem na rede social na manhã desta segunda-feira (12).
Na semana passada, o Espírito Santo já havia ultrapassado a marca dos 50% da população adulta vacinada com a primeira dose. Bastou uma semana para o Estado ir de 54% a 60% da população imunizada.
Apesar de o número ser positivo, o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, já havia afirmado no último dia 5 de julho sobre a necessidade de dar continuidade à vacinação, tanto da ampliação da primeira dose quanto da aplicação da segunda dose, quando se tem a imunidade completa.
"Não temos imunidade de rebanho no Espírito Santo. Reconhecemos a segurança e a imunidade pelas vacinas apenas. Devemos alcançar entre os meses de setembro e novembro uma cobertura satisfatória com duas doses para poder reconhecer um patamar que nos dê segurança de imunidade coletiva capaz de salvar vidas", afirmou na ocasião.
QUEDA NO NÚMERO DE INTERNADOS PELA DOENÇA
Na última sexta-feira (9), o número de pessoas internadas na rede pública do Espírito Santo devido ao novo coronavírus atingiu o menor patamar desde novembro do ano passado. Nesta sexta-feira, eram 713 pacientes internados com a doença, segundo os dados do Painel Ocupação de Leitos Hospitalares, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Desse total de internados, 438 estavam em vagas de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 275 nas de enfermaria.