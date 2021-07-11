Entenda como as fake news vêm impactando as campanhas de vacinação

Vacinação contra a Covid-19: imunizantes são alvos de notícias falsas Crédito: Divulgação PMCI/Márcia Leal

Além da escassez de vacinas contra a Covid-19, o Brasil também precisa superar outra barreira para vencer a pandemia: as fake news, que são aquelas informações falsas que se multiplicam nas redes sociais e aplicativos de mensagens. Por desinformação, muitas pessoas estão recusando as vacinas e colocando a imunidade coletiva em risco.



"As fake news podem provocar a redução na confiança de uma vacina, ou seja, hesitação vacinal", observou a professora Sheila Lachtim, da Escola de Enfermagem da UFMG, que coordenou as pesquisas.

O estudo analisou notícias falsas verificadas por sites de checagem de fake news de 2010 a 2019. Paralelamente à disseminação dessas mentiras ou distorções, houve uma queda na cobertura vacinal no Brasil.



"Chegamos a duas categorias de fake news sobre vacinas. Uma delas são as de conteúdo imunobiológicos, ou seja, informações de que as vacinas deixam sequelas e oferecem risco de morte. Já na outra categoria estão as falsas notícias afirmando que as vacinas são desnecessárias, pois o corpo reagiria às doenças naturalmente. As duas constroem uma narrativa que contradiz a eficácia das vacinas, de modo a convencer o usuário de que o imunizante é dispensável à sua saúde", detalha a pesquisadora.

IMPACTO NO ESPÍRITO SANTO

Quando observamos o Espírito Santo , podemos citar um exemplo anterior ao coronavírus, que foi o ressurgimento de casos de sarampo, doença considerada erradicada no Brasil pela Organização Pan Americana de Saúde (Opas) em 2016. No Estado, foram quatro casos confirmados em 2019.

"A desinformação impacta na adesão das pessoas, pois desencadeia hesitação, ou seja, não tomam a vacina porque não acreditam que ela seja importante. O sarampo teve uma queda da cobertura vacinal, levando ao retorno de casos", observou Daniele Grillo, coordenadora estadual do Programa de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis do Espírito Santo.

Outro exemplo aconteceu em 2014 com a vacina contra HPV, responsável por evitar câncer de colo do útero. "Mensagens com falsas informações de que a vacina provoca paralisia nas meninas amedrontou as famílias e levou a uma queda do número de meninas vacinadas que não conseguimos até hoje reverter", completou Daniele.

MOVIMENTO PELA INTERNET

Essas reduções significativas de confiança nas vacinas ficaram mais expressivas nos últimos anos pelo incentivo de movimentos antivacinas.



"Vivemos uma 'infodemia', onde as pessoas têm dificuldade para selecionar o que é ou não real, em especial pela presença massiva de robôs virtuais que espalham essas informações falsas ou distorcidas. A situação é impulsionada pelos compartilhamentos nas redes sociais e no WhatsApp, potencializando os efeitos", observa Lachtim.

A professora descreve que a eficácia dos imunizantes já foi comprovada ao longo de anos de erradicação de outras doenças ou da redução de mortes. "Diminuímos a mortalidade, as sequelas e os registros das doenças. Uma opinião ou questões pessoais não podem se sobressair a uma evidência científica", completou.

Para tentar reduzir o impacto social desastroso das fake news, muitos sites e grupos trabalham para desmentir as informações a partir da verificação dos fatos. Um exemplo é o Projeto Comprova, que reúne 24 veículos de imprensa do Brasil - incluindo A Gazeta - para combater a desinformação.



CONFIRA ALGUMAS MENTIRAS SOBRE AS VACINAS: