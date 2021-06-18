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Leonel Ximenes

Vacinação no ES derruba mortes por Covid de idosos com mais de 80 anos

Segundo o IJSN, antes de março, as mortes desse segmento da população representavam 21,89% dos óbitos. Após esse mês, passou para 13,89%

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 15:50

Públicado em 

18 jun 2021 às 15:50
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O gráfico com a comparação de frequência de óbitos da população com mais de 80 anos antes e depois de março/2021
O gráfico com a comparação de frequência de óbitos da população com mais de 80 anos antes e depois de março/2021 Crédito: Divulgação IJSN
O processo de vacinação contra a Covid-19 no Espírito Santo já está auxiliando na redução de mortes pela doença provocada pelo vírus, de acordo com análises feitas pelo Núcleo Interinstitucionais de Estudos Epidemiológicos (NIEE), que é coordenado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN).
Segundo a observação, considerando o período pré-imunização e o pós, houve uma queda acentuada dos óbitos de indivíduos da faixa etária dos 80 anos em diante.
O gráfico estudado pelo NIEE, núcleo que reúne também pesquisadores  da Ufes, Sesa, Corpo de Bombeiros e outras instituições, estabelece como marco de parâmetro o antes e o depois de 1º março. Antes de março, as mortes da população com 80 a 90 anos representavam 21,89% dos óbitos. Após março, passou para 13,89%, havendo uma queda de aproximadamente oito pontos percentuais (pp.) do que essa faixa de público representava.
Já na população de 90 a 100 anos, o indicador antes de março era de 7,76% dos óbitos. Após o início e efeitos da imunização, caiu para 3,55%. Uma retração de quatro pontos percentuais nas vidas perdidas pela Covid.

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O diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos Neves e articulista de A Gazeta, Pablo Lira, explica uma das correlações para essa diminuição significativa: “Quanto maior a idade da faixa etária, maior a redução. Nesse caso, há uma relação dos grupos vacinados com as faixas etárias onde houve a redução, e do tamanho da redução com o tempo desde o início da vacinação no respectivo grupo”.
No público de 80 anos ou mais, foram aplicadas 81.632 primeiras doses. Já na segunda, foram 71.896. Considerando a primeira etapa da imunização, isso significa que, na teoria, 88% desses idosos retornaram para completar a vacinação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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