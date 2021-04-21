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Nova Venécia

Casal de idosos tem reencontro emocionante após internação por Covid no ES

Casados há quase 60 anos, Acquelino Valani, 84, e Maria José Valani, 77, tiveram a doença e precisaram ser hospitalizados em locais diferentes. Liberado primeiro, marido preparou homenagem emocionante para esposa

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 18:26

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

21 abr 2021 às 18:26
Idosos internados com Covid-19 têm reencontro emocionante
Idosos internados com Covid-19 têm reencontro emocionante Crédito: Acervo da família
Casados há quase 60 anos, Acquelino Valani, 84, e Maria José Valani, 77, já passaram por muitos desafios na vida. Juntos, o casal de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, teve nove filhos e 11 netos. Mas uma das maiores dificuldades enfrentadas por eles ocorreu em função da Covid-19. Os dois tiveram a doença e precisaram ser hospitalizados.
Portador de outras doenças, o idoso ficou no hospital do município por duas semanas. Quando recebeu alta, o sentimento de alívio se misturou com a preocupação de saber que a companheira ainda estava internada. Maria José foi para um hospital da cidade vizinha de São Mateus.

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“Minha avó foi para uma unidade semi intensiva, contudo, sem intubação. O potássio e o sódio estavam desregulados por causa da Covid, o que gerou uma fraqueza incalculável nela, preocupando cada vez mais a equipe médica do Hospital Roberto Silvares e a nós familiares também”, relatou Rafaela Valani, neta do casal de idosos.
Reencronto do casal de idosos
Reencronto do casal Acquelino e Maria Crédito: Acervo Familiar
Apesar da preocupação dos familiares e das equipes de saúde, a idosa conseguiu se recuperar da Covid-19. Com a notícia da alta da esposa, Acquelino decidiu que o tão esperado reencontro com a amada não poderia passar batido.
“Ele pediu ao meu pai que comprasse três caixas de fogos de artifício. Questionamos, mas sem sucesso na resposta. Quando tivemos a notícia de que ela teria alta, ele pediu para pegar uma das caixas de fogos e que era pra soltar na hora que ela tivesse chegando pertinho da casa deles”, revelou a neta.
Mesmo com a iniciativa do idoso, a família ficou preocupada, mas acabou fazendo a homenagem para a idosa. “Nosso medo maior era a seca, já que os fogos geram um perigo, e incômodo também. Mas não conseguimos tirar a ideia da cabeça dele, tomamos os cuidados devidos e realizamos a queima de fogos”, contou Rafaela.
Além dos fogos, uma parte da família se reuniu para recepcionar a idosa. Ele agradeceu o carinho e logo foi ao encontro do marido. Mas o tão esperado abraço teve que aguardar mais um pouco. “ Quando ela chegou, a preocupação dela era que estava chegando do hospital e precisava de um banho antes de dar um abraço”, destacou a neta.
Com a recuperação dos avós, Rafaela relembra com mais aliviada os momentos de tensão que a família passou com o casal de idosos hospitalizados. “Foram dias complicados, semanas longas. Todo dia era uma agonia por notícias que por vezes eram boas outras vezes ruins. Eles são a nossa base, alicerce da família e, claro, o nosso maior exemplo de amor sincero e verdadeiro”, contou.

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