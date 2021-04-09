Adolescente de 17 anos morre vítima da Covid-19 em Mantenópolis

Uma jovem de 17 anos morreu nesta quinta-feira (8) vítima da Covid-19. Géssica da Costa Pessoa era moradora de Mantenópolis, no Noroeste do Espírito Santo. O corpo da vítima foi sepultado nesta sexta-feira (9) no cemitério municipal, após um cortejo pela cidade.
A jovem estava internada no Hospital Estadual Sílvio Avidos, em Colatina. A amiga da família de Géssica, Josy Almeida, contou que a adolescente morreu poucas horas após dar entrada na unidade. Os médicos, segundo ela, contaram à família que ficaram impressionados com a evolução da doença em uma pessoa tão jovem e sem comorbidades.
“Ela começou a sentir sintomas como dor de cabeça e foi no Pronto Atendimento de Mantenópolis, foi medicada e mandada para casa na terça à noite. Voltou na quarta, sentindo dor no peito e falta de ar”, contou a amiga.
Géssica foi encaminhada ao hospital de Colatina na quinta-feira. O teste de Covid-19 na unidade deu positivo. Toda a família passou por testes e uma irmã da adolescente está com o vírus, se recuperando em casa.
“Era uma adolescente de coração imenso, muito conhecida na cidade. Foi um baque para Mantenópolis. Todos estão assustados. Sentiremos muito sua falta. Só Jesus para conformar a dor que estamos sentindo”, disse emocionada a amiga Josy.
O prefeito de Mantenópolis, Herminio Hespanhol, confirmou o caso e lamentou a morte precoce da jovem. “É muito difícil. A Covid-19 veio para mudar nossas vidas. Esperamos que tudo isso passe logo”, afirmou.
De acordo com o Painel Covid-19, Mantenópolis já confirmou 719 casos na cidade desde o início da pandemia, sendo que 35 pessoas morreram. O número de curados chegou a 591. Atualmente, 93 moradores da cidade ainda estão diagnosticados com a doença.