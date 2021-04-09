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Luto na arte

Morre o coreógrafo Ismael Ivo, aos 66 anos, vítima da Covid-19

Coreógrafo estava internado no Hospital Sírio-Libânes há mais de um mês, segundo informações da assessoria repassadas ao G1

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 07:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2021 às 07:51
O coreógrafo Ismael Ivo
O coreógrafo Ismael Ivo Crédito: Reprodução/Instagram
Morreu aos 66 anos de idade o coreógrafo Ismael Ivo em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 na madrugada desta sexta (9). O artista já estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, há um mês. 
Segundo informações do G1, a assessoria do artista revelou que Ivo chegou a ser intubado e, após uma melhora, foi para o quarto e deixou a UTI. Mas o quadro piorou na última madrugada (9) e ele não resistiu. Enterro será restrito à família, em respeito às regras de cerimonial para quem morre infectado com o coronavírus. 

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Ao longo da carreira, Ivo, que nasceu na zona Leste de São Paulo, atuou por mais de três décadas na Europa. Filho de empregada doméstica, em 2017 ele chegou a assumir a direção do Balé da Cidade de São Paulo. 

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