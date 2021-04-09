Morre o coreógrafo Ismael Ivo, aos 66 anos, vítima da Covid-19

O coreógrafo Ismael Ivo Crédito: Reprodução/Instagram

Morreu aos 66 anos de idade o coreógrafo Ismael Ivo em decorrência de complicações causadas pela Covid-19 na madrugada desta sexta (9). O artista já estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, há um mês.

Segundo informações do G1, a assessoria do artista revelou que Ivo chegou a ser intubado e, após uma melhora, foi para o quarto e deixou a UTI. Mas o quadro piorou na última madrugada (9) e ele não resistiu. Enterro será restrito à família, em respeito às regras de cerimonial para quem morre infectado com o coronavírus.