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Evoluindo no tratamento

Internada com Covid-19, Silvia Abravanel desenvolve pneumonia

A apresentadora compartilhou uma foto, ao lado da amiga Taís Anjos, para explicar que, apesar das complicações da doença, está reagindo bem ao tratamento

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 07:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 abr 2021 às 07:44
A apresentadora Silvia Abravanel
A apresentadora Silvia Abravanel Crédito: Reprodução/Instagram @silviaabravanel
Silvia Abravanel, 49, está internada com Covid-19 desde segunda-feira, 5. Em nova publicação nas redes sociais sobre seu estado de saúde, nesta quinta-feira, 8, a filha de Silvio Santos revelou que desenvolveu uma pneumonia.
A apresentadora compartilhou uma foto, ao lado da amiga Taís Anjos, para explicar que, apesar das complicações da doença, está reagindo bem ao tratamento. Ela também pediu que as pessoas parem com as aglomerações de eventos e festas clandestinas.
"Sigo reagindo bem aos tratamentos, principalmente para uma pneumonia que veio junto aí, mas faz parte né? Peço de todo meu coração que cada um de vocês se cuidem e cuidem dos seus familiares."
"Valorizem a vida, que é uma dádiva de Deus, pois até o ar que respiramos é precioso e temos que agradecer todos os momentos por ele. Sei que parece estranho eu falar isso, pois as pessoas precisam trabalhar (contas a pagar, colocar alimentos em casa). Mas, peço também que ajudem Deus e os profissionais da saúde a diminuir esse covid, usando máscara, álcool em gel e conversando com pessoas que ainda levam na brincadeira tudo isso", pediu.

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"Parem com as badernas, festinhas , eventos clandestinos, pelo amor de Deus! Valorizem a vida: a sua, de sua família e de todos! Fiquem com Deus e creiam que tudo isso vai passar. Mas, agora (e desde sempre), depende somente de nossas boas e conscientes atitudes", disse.

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