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Após polêmica, João e Rodolffo são os que mais ganham seguidores do BBB 21

Além de Rodolffo e João, só Juliette Freire teve ganho de seguidores acima de 1 milhão na última semana

Publicado em 09 de Abril de 2021 às 07:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2021 às 07:36
BBB 21: polêmica de fala considerada racista de Rodolffo vira caso de polícia no Rio
BBB 21: polêmica de fala considerada racista de Rodolffo vira caso de polícia no Rio Crédito: TV Globo/Reprodução
Semana após semana, o Big Brother Brasil 21 vem acumulando polêmicas, que geralmente resultam em ganho ou perda de seguidores nas redes sociais. A mais recente, no entanto, acabou gerando aumento de fãs para os dois lados da disputa.
O desentendimento foi provocado pelo cantor Rodolffo Matthaus, 32, ao comparar o cabelo da peruca do Monstro com o de João Luiz Pedroza, 24. Para o músico, só uma brincadeira, mas encarada como infeliz e racista pelo colega e por muitos expectadores.
Apesar de o episódio ter gerado lágrimas, desculpas e até um discurso do apresentador Tiago Leifert, os dois protagonistas da treta só tiveram resultado positivo, pelo menos em suas redes sociais, com os dois ganhando mais de 1 milhão de seguidores.
Rodolffo, que foi eliminado no Paredão da última terça-feira (6), somou 1,6 milhão de seguidores no Instagram na última semana, chegando a 6,4 milhões. Já João ganhou mais 1,1 milhão de fãs na rede social e agora chega a 3,5 milhões de seguidores.
Vale lembrar, no entanto, que Rodolffo pode ter sido ajudado pelo fator eliminação, já que os brothers que deixam a casa costumam emplacar novos seguidores. Carla Diaz, 30, por exemplo, ganhou 400 mil na ocasião, enquanto Projota, 34, ganhou 200 mil.
Além de Rodolffo e João, só Juliette Freire, 31, teve ganho de seguidores acima de 1 milhão na última semana. A advogada e maquiadora, que tem tido números expressivos semanalmente, agora soma 19,4 milhões de seguidores e é a mais popular da casa.

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Atrás deles, estão Camilla de Lucas, 26, e Gilberto Nogueira, 29, que ganharam em torno de 500 mil seguidores na última semana. A influenciadora alcançou a marca de 8,7 milhões de fãs no Instagram, enquanto Gil chegou a 7,1 milhões.
Os demais participantes que ainda permanecem na casa tiveram crescimentos, mas menores, com exceção da funkeira Pocah, 26, única a ficar estagnada em 13,1 milhões de seguidores. Agora é esperar a reviravolta da próxima semana.

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