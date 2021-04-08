Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Justiça

Fábio Assunção ganha processo contra iFood e é indenizado em R$ 20 mil

Ator processou plataforma por uso da sua imagem sem autorização

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 14:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 abr 2021 às 14:41
Fábio Assunção por seu personal trainer, Chico Salgado
Fábio Assunção por seu personal trainer, Chico Salgado Crédito: Instagram/@Chico_Salgado
O ator paulista Fábio Assunção, 49, venceu um processo contra a empresa iFood e deverá receber indenização de R$ 20 mil. Segundo a ação movida por Caio Mariano, advogado do artista, uma loja da plataforma utilizou sem autorização a imagem do artista para propagandas.
A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e segundo a assessoria do TJ "a sentença é de março". O comunicado diz que a parte ré deverá: "Cessar a utilização não autorizada da imagem do autor, objeto da presente lide, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada ao valor de R$ 10 mil, em caso de descumprimento comprovado".
"Pagar a parte autora a quantia de R$ 20 mil, a título de danos morais, com incidência de correção monetária (nos termos da tabela da Corregedoria Geral do TJRJ) a partir da publicação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação", finaliza a sentença.
Procurada, a plataforma afirmou que: "O iFood não comenta detalhes sobre casos em andamento". Apesar da vitória, a foto do ator continua no anúncio de uma campanha de restaurante de sushi da empresa no Facebook, e o nome do artista também é utilizado em uma hamburgueria entregue pelo iFood no Pará.

Veja Também

Fábio Assunção faz acordo e paga R$ 40 mil para seguradora após acidente

Fabio Assunção revela que será pai pela terceira vez

Fábio Assunção se casa com a advogada Ana Verena

Recentemente, o ator entrou em acordo com a seguradora de veículos Sompo Seguros para pagar cerca de R$ 40 mil a ela após acidente envolvendo seu carro e mais dois em 2018, em São Paulo.
De acordo com o processo, o caso não chegou a ser julgado, pois, um acordo foi feito entre as partes. Segundo Wagner Morroni de Paiva, advogado da seguradora, Fábio concordou em quitar o valor do prejuízo causado em dez prestações de cerca de R$ 4 mil. Ele já está na quarta parcela.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Justiça Fábio Assunção
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados