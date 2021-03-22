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Justiça

Fábio Assunção faz acordo e paga R$ 40 mil para seguradora após acidente

Ator se envolveu em batida de carro em 2018; PM citou embriaguez

Publicado em 22 de Março de 2021 às 12:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2021 às 12:37
O ator Fabio Assunção
O ator Fabio Assunção Crédito: Globo/Estevam Avellar
O ator Fábio Assunção, 49, entrou em acordo com a seguradora de veículos Sompo Seguros para pagar cerca de R$ 40 mil a ela após acidente envolvendo seu carro e mais dois em 2018, em São Paulo.
De acordo com o processo, o caso não chegou a ser julgado, pois um acordo foi feito entre as partes. Segundo Wagner Morroni de Paiva, advogado da seguradora, Fábio concordou em quitar o valor do prejuízo causado em dez prestações de cerca de R$ 4 mil. Ele já está na quarta parcela.
Em maio daquele ano, Fábio Assunção foi detido após bater seu carro contra outros dois nos Jardins, na zona oeste de São Paulo. Procurado, ele não respondeu as solicitações.
Segundo a Polícia Militar, Fábio foi autuado por embriaguez ao volante na ocasião e deveria pagar fiança e responder pelo crime em liberdade. O ator teria perdido o controle da direção e batido contra os carros que estavam parados na alameda Franca. Ninguém se feriu.
A PM informou que o ator apresentava sinais visíveis de embriaguez, mas que havia recusado fazer o teste do bafômetro no local do acidente. Ele foi levado para o 78º DP onde prestou sua versão do acidente.
O ator também foi levado para o IML Central (Instituto Médico Legal) onde foi submetido a exame de corpo de delito.

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