Fábio Assunção diz que parou de beber para evitar recaída: 'Medo me acompanha sempre'

Atualmente no ar como o galanteador empresário Arthur, de "Totalmente Demais", o ator Fábio Assunção revela que decidiu não ingerir uma gota de álcool esse ano para evitar recaída para outras drogas.

Fábio Assunção, ator Crédito: Reprodução/Instagram

De acordo com ele, a quarentena trouxe um novo olhar sobre a sua vida. "Essa é uma questão que pauta a vida de qualquer pessoa que tem compulsão. O medo me acompanha sempre. Sei que não posso dar brechas e que há situações em que preciso ser firme e dizer não. Por exemplo, posso beber, mas tomei a decisão este ano de não ingerir nenhuma gota de álcool", disse ele em entrevista à "Veja".

Preparando-se para fazer um personagem em 2021 em série da Rede Globo, ele já perdeu mais de 30 kg e tem se dedicado a uma nova rotina de treinos. A boa forma do ator vem impressionando internautas e não é de hoje. Já faz alguns meses desde que o artista decidiu levar uma vida mais saudável, com alimentação regrada e exercícios físicos.

ALTO ASTRAL

Mas na noite de quinta (16), o personal trainer de Fábio, Chico Salgado, responsável por acompanhar a transformação, publicou uma foto do ator com a barriga trincada e aproveitou para fazer um desabafo sobre a evolução de Assunção nos últimos dez meses. "Adoramos compartilhar a derrota e o fracasso, principalmente se existe algum tipo de evidencia na pessoa", iniciou o texto, compartilhado em sua rede social.

O ator também diz estar 100% na quarentena. O artista afirma usar esse tempo fora dos holofotes para estudar e se encontrar. De acordo com ele, não há como ter depressão nesse momento.