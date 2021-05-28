Terceira dose da vacina contra a Covid-19 para idosos será necessária?

Idosos podem ter que tomar mais uma dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Prefeitura de Cachoeiro/Márcia Leal

"Chamo de dose de reforço e isso será necessário a todas as vacinas. Não só em relação à própria duração da imunidade, mas em relação às variantes", disse Covas.

A Gazeta. A vacina é, atualmente, o único recurso da ciência capaz de evitar a maior parte dos casos graves e até a morte de pessoas contaminadas pela Covid-19 . A possibilidade de uma terceira dose ser necessária para pessoas acima de 70 anos ainda é tido como um assunto prematuro pelos especialistas entrevistados por

"O sistema imunológico do idoso tem como caraterística natural uma menor capacidade em promover os mecanismos protetores ligados a uma vacina. Eles também são mais sensíveis a infecções, por isso integram grupo prioritário. As vacinas, no entanto, tem capacidade de proteger os indivíduos de todas as faixas etárias. Até o momento não seria necessária essa terceira dose, pois todas as vacinas aprovadas que estão sendo aplicadas em diversos países estão sendo eficazes", opina Daniel Gomes, imunologista e professor do Núcleo de Doenças Infecciosas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) .



Para a epidemiologista e professora da Ufes, Ethel Maciel , a terceira dose para idosos é alternativa para maior proteção desta faixa etária, que possui um sistema imunológico que não consegue defender o organismo de agentes agressores. Mas ela faz advertências da necessidade de aumentar o contingente populacional vacinado.

"A Coronavac teve uma resposta menor em indivíduos a partir de 80 anos. A terceira dose vai ser necessária para esses grupos. Porém, neste momento que enfrentamos uma vacinação muito lenta, do ponto de vista científico acredito que deveria ser dada a terceira dose e do ponto de vista da lentidão da campanha vejo que precisamos garantir que as pessoas tenham acesso à vacina. Portanto, nesta escolha complexa seria a vacinação de outros grupos antes da terceira dose" Ethel Maciel - Epidemiologista

O infectologista Lauro Ferreira também destaca que a discussão não deve estar na idade, mas sim na lentidão da vacinação no Brasil e as constantes interações, causando uma alta transmissão do vírus.

"Quando a Coronavac foi criada, não havia a variante P1 e nem a inglesa, por exemplo. A Coronavac foi desenvolvida para os vírus originais, em princípio", observou Ferreira, que também é professor da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia (Emescam).