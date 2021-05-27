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Covid-19

Vitória abre agendamento para pessoas com comorbidade entre 18 e 59 anos

Serão 2.300 vagas. O agendamento pode ser feito a partir das 14h desta sexta-feira (28) pelo site do município ou pelo aplicativo Vitória Online

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 19:41

Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

27 mai 2021 às 19:41
Prefeitura de Vitória vai abrir agendamento para aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 a partir das 14h desta sexta-feira (28). O município vai disponibilizar 2.300 vagas para pessoas com comorbidades entre 18 e 59 anos.
Também poderão ser imunizadas pessoas com Síndrome de Down ou deficiência intelectual/mental, com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), fibrose cística e pessoas com obesidade mórbida (IMC >40), com idade entre 18 e 59 anos.
O agendamento será feito de forma on-line, através do endereço agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.
De acordo com Painel Covid-19, ferramenta do governo do Estado, Vitória conta com 51.431 casos confirmados e é o terceiro município capixaba com maior número de diagnósticos positivos para Covid-19. Serra, com 61.190 registros é o primeiro, e Vila Velha, com 58.873 testes comprovando a doença aparece em segundo. 

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