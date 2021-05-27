Covid-19: ato simbólico marca vacinação de moradores de rua no ES

governo do Estado deu início nesta quinta-feira (27) à vacinação contra a Covid-19 da população em situação de rua no Espírito Santo . Foram três pessoas em situação de rua vacinados durante o evento no Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. Anderson Nogueira de Jesus e Marcelo Farias de Deus, do CentroPOP da Serra, e Ralf Marcolino, da Hospedagem Noturna de Vitória receberam o imunizante.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que o Estado tomou a decisão de utilizar a reserva técnica das vacinas contra o coronavírus para conseguir proteger os grupos da sociedade que, segundo ele, estão mais expostos.

Anderson Nogueira de Jesus foi o primeiro imunizado contra a Covid-19 nesta quinta-feira (27) Crédito: Reprodução/Governo do ES

"Ontem (26) nós iniciamos a vacinação dos rodoviários, hoje (27) nós estamos com a população em situação de rua. Amanhã (28), vamos iniciar a vacinação dos portuários, dos aeroportuários, profissionais que estão trabalhando permanentemente. Vamos assim, a cada momento que a gente puder, usando nossa reserva técnica, para proteger os grupos da sociedade que estão mais expostos”, disse.

Marcelo Farias de Deus também recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 Crédito: Reprodução/Governo do ES