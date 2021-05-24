Governo do ES vai vacinar 22 mil cobradores, motoristas e moradores de rua

A estimativa é vacinar 22 mil pessoas - motoristas, cobradores e pessoas em situação de rua Crédito: Fernando Madeira

A vacinação contra a Covid-19 dos profissionais do transporte de passageiros - motoristas e cobradores - e pessoas em situação de rua do Espírito Santo será iniciada nesta quarta-feira (26) em um ato simbólico. A estimativa é atingir 22 mil pessoas.

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"O público-alvo estimado é de 22 mil pessoas, que serão imunizadas com a vacina Astrazeneca. A organização da vacinação desses grupos está em curso e informações adicionais serão detalhadas no evento oficial", informou a nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)

"As vacinas estão chegando e nesta semana vão chegar mais vacinas, da AstraZeneca. Nós hoje (24) iniciamos a vacinação dos agentes socioeducativos e inspetores penitenciários. Vamos começar na próxima quarta-feira dos rodoviários e vamos começar, também, nos próximos dias, os portuários. Estamos buscando vacinar categorias profissionais que estão trabalhando, em risco", afirmou Casagrande.

RODOVIÁRIOS PROTESTARAM

O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindiroviários), Marcos Alexandre, disse que a solenidade deve acontecer no Palácio Anchieta, em Vitória. Ele ainda não foi comunicado sobre o modelo de vacinação que será empregado para vacinar os rodoviários.

"Na vacinação da gripe, fomos vacinados nos postos de saúde que ficam perto dos terminais. Creio que vai ser dessa forma no caso da Covid-19. Até amanhã devemos nos reunir com o governo do Estado para entender a logística. No Sistema Transcol tem cerca de 12 a 13 mil pessoas entre cobradores, porteiros, fiscais e motoristas", disse o presidente.

PORTUÁRIOS

O presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo (Suport-ES), Ernani Pereira Pinto, informou que tem feito cobranças ao governo do Estado para que a categoria também seja incluída nos grupos prioritários de imunização.

Segundo ele, uma mensagem transmitida pelo governo federal à Federação Nacional dos Portuários levantou a possibilidade de que os portuários sejam vacinados nesta semana. A expectativa de Ernani é que o agendamento comece até a próxima sexta-feira (28).