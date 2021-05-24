Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Covid-19

Governo do ES vai vacinar 22 mil cobradores, motoristas e moradores de rua

A imunização será iniciada quarta-feira (26) em um ato simbólico promovido pelo governo do Estado. O público-alvo será vacinado com doses da Astrazeneca
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

24 mai 2021 às 20:38

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 20:38

Paralisação dos rodoviários gera ônibus lotados e congestionamento no trânsito da Grande Vitória
A estimativa é vacinar 22 mil pessoas - motoristas, cobradores e pessoas em situação de rua Crédito: Fernando Madeira
A vacinação contra a Covid-19 dos profissionais do transporte de passageiros - motoristas e cobradores - e pessoas em situação de rua do Espírito Santo será iniciada nesta quarta-feira (26) em um ato simbólico. A estimativa é atingir 22 mil pessoas.
Governo do ES quer vacinar 22 mil cobradores, motoristas e moradores de rua
"O público-alvo estimado é de 22 mil pessoas, que serão imunizadas com a vacina Astrazeneca. A organização da vacinação desses grupos está em curso e informações adicionais serão detalhadas no evento oficial", informou a nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Veja Também

Vitória abre 1.200 vagas para vacina contra a Covid-19 e 400 para gripe

Coronavírus: ES registra 10.589 mortes e passa de 471 mil casos

O anúncio de que esse grupo seria beneficiado nesta semana foi feito pelo governador Renato Casagrande, na manhã desta segunda-feira (24), no evento que marcou o início da vacinação de agentes penitenciários e socioeducativos no Espírito Santo.
"As vacinas estão chegando e nesta semana vão chegar mais vacinas, da AstraZeneca. Nós hoje (24) iniciamos a vacinação dos agentes socioeducativos e inspetores penitenciários. Vamos começar na próxima quarta-feira dos rodoviários e vamos começar, também, nos próximos dias, os portuários. Estamos buscando vacinar categorias profissionais que estão trabalhando, em risco", afirmou Casagrande.

RODOVIÁRIOS PROTESTARAM

No dia 13 de abril, desde as primeiras horas da manhã, uma manifestação do Sindicato dos Rodoviários impediu que os veículos saíssem para fazer as viagens. A categoria protestou pela inclusão dos motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, alegando mortes pela doença entre os profissionais.
O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindiroviários), Marcos Alexandre, disse que a solenidade deve acontecer no Palácio Anchieta, em Vitória. Ele ainda não foi comunicado sobre o modelo de vacinação que será empregado para vacinar os rodoviários.
"Na vacinação da gripe, fomos vacinados nos postos de saúde que ficam perto dos terminais. Creio que vai ser dessa forma no caso da Covid-19. Até amanhã devemos nos reunir com o governo do Estado para entender a logística. No Sistema Transcol tem cerca de 12 a 13 mil pessoas entre cobradores, porteiros, fiscais e motoristas", disse o presidente. 

PORTUÁRIOS

O presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo (Suport-ES), Ernani Pereira Pinto, informou que tem feito cobranças ao governo do Estado para que a categoria também seja incluída nos grupos prioritários de imunização. 
Segundo ele, uma mensagem transmitida pelo governo federal à Federação Nacional dos Portuários levantou a possibilidade de que os portuários sejam vacinados nesta semana. A expectativa de Ernani é que o agendamento comece até a próxima sexta-feira (28).
"Temos insistentemente postado no nosso site e em redes sociais a cobrança pela vacina contra a Covid-19 por sermos atividade essencial e não termos parado momento algum. Também fizemos uma paralisação há duas semanas e já estávamos com uma prevista para quarta-feira", informou.

Veja Também

Coronavírus: ES registra 10.589 mortes e passa de 471 mil casos

Governo do ES detalha plano de vacinação para trabalhadores essenciais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

sindirodoviários Sistema Transcol Covid-19 Coronavírus no ES Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No Estado, mais de 3 mil crianças são registradas apenas com o nome da mãe a cada ano. Desde 2020, esse número se aproxima de 21 mil registros sem identificação paterna
Nova plataforma facilita acesso a reconhecimento de paternidade no ES
Saiba quais os melhores modelos de máquina de lavar roupas em 2026
Imagem BBC Brasil
Reino Unido se prepara para escassez de comida causada por guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados