Governo do ES vai vacinar 22 mil cobradores, motoristas e moradores de rua

A vacinação contra a Covid-19 dos profissionais do transporte de passageiros - motoristas e cobradores - e pessoas em situação de rua do Espírito Santo será iniciada nesta quarta-feira (26) em um ato simbólico. A estimativa é atingir 22 mil pessoas.
Governo do ES quer vacinar 22 mil cobradores, motoristas e moradores de rua
"O público-alvo estimado é de 22 mil pessoas, que serão imunizadas com a vacina Astrazeneca. A organização da vacinação desses grupos está em curso e informações adicionais serão detalhadas no evento oficial", informou a nota enviada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O anúncio de que esse grupo seria beneficiado nesta semana foi feito pelo governador Renato Casagrande, na manhã desta segunda-feira (24), no evento que marcou o início da vacinação de agentes penitenciários e socioeducativos no Espírito Santo.
"As vacinas estão chegando e nesta semana vão chegar mais vacinas, da AstraZeneca. Nós hoje (24) iniciamos a vacinação dos agentes socioeducativos e inspetores penitenciários. Vamos começar na próxima quarta-feira dos rodoviários e vamos começar, também, nos próximos dias, os portuários. Estamos buscando vacinar categorias profissionais que estão trabalhando, em risco", afirmou Casagrande.
RODOVIÁRIOS PROTESTARAM
No dia 13 de abril, desde as primeiras horas da manhã, uma manifestação do Sindicato dos Rodoviários impediu que os veículos saíssem para fazer as viagens. A categoria protestou pela inclusão dos motoristas e cobradores no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19, alegando mortes pela doença entre os profissionais.
O presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindiroviários), Marcos Alexandre, disse que a solenidade deve acontecer no Palácio Anchieta, em Vitória. Ele ainda não foi comunicado sobre o modelo de vacinação que será empregado para vacinar os rodoviários.
"Na vacinação da gripe, fomos vacinados nos postos de saúde que ficam perto dos terminais. Creio que vai ser dessa forma no caso da Covid-19. Até amanhã devemos nos reunir com o governo do Estado para entender a logística. No Sistema Transcol tem cerca de 12 a 13 mil pessoas entre cobradores, porteiros, fiscais e motoristas", disse o presidente.
PORTUÁRIOS
O presidente do Sindicato Unificado da Orla Portuária do Espírito Santo (Suport-ES), Ernani Pereira Pinto, informou que tem feito cobranças ao governo do Estado para que a categoria também seja incluída nos grupos prioritários de imunização.
Segundo ele, uma mensagem transmitida pelo governo federal à Federação Nacional dos Portuários levantou a possibilidade de que os portuários sejam vacinados nesta semana. A expectativa de Ernani é que o agendamento comece até a próxima sexta-feira (28).
"Temos insistentemente postado no nosso site e em redes sociais a cobrança pela vacina contra a Covid-19 por sermos atividade essencial e não termos parado momento algum. Também fizemos uma paralisação há duas semanas e já estávamos com uma prevista para quarta-feira", informou.