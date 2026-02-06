Trecho do Monumento O Frade e a Freira tem acesso interditado

Trecho do Monumento O Frade e a Freira é interditado temporariamente Crédito: Iema

Um trecho no Monumento Natural O Frade e a Freira (Monaff), no Sul do Espírito Santo, foi interditado após uma vistoria técnica identificar a presença de fraturas na formação rochosa. Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a medida é preventiva e atinge exclusivamente a rocha do lado do Frade.

Segundo o Iema, este fenômeno é comum. As fraturas são subparalelas e estão associadas a processos naturais que causam a desgaste e decomposição das rochas ao longo do tempo. Como a área está localizada em um ponto de visitação pública, o instituto optou pelo isolamento do trecho.