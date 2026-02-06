Trecho do Monumento O Frade e a Freira tem acesso interditado
Um trecho no Monumento Natural O Frade e a Freira (Monaff), no Sul do Espírito Santo, foi interditado após uma vistoria técnica identificar a presença de fraturas na formação rochosa. Segundo o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), a medida é preventiva e atinge exclusivamente a rocha do lado do Frade.
Segundo o Iema, este fenômeno é comum. As fraturas são subparalelas e estão associadas a processos naturais que causam a desgaste e decomposição das rochas ao longo do tempo. Como a área está localizada em um ponto de visitação pública, o instituto optou pelo isolamento do trecho.
De acordo com a gestora do Monaff, Janine Marta Scandiani, apesar de os processos identificados fazerem parte da dinâmica natural das formações rochosas, a adoção de medidas preventivas é indispensável. “A restrição é pontual e temporária e tem como único objetivo garantir a segurança de todos”, explicou. O Iema informou ainda que continuará monitorando a área e orienta o público a respeitar a sinalização e as medidas adotadas no local. O monumento Natural O Frade e a Freira abrange os municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Vargem Alta.