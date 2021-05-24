Agentes penitenciários e socioeducativos começam a ser vacinados no ES

A pedagoga do Iases Rosilene Lameira dos Santos foi a primeira do sistema prisional do ES a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 Crédito: Reprodução/Youtube

Ao todo, 3.269 servidores do sistema de privação de liberdade estão na listagem para que recebam a dose da vacina em todo o Estado. Deste grupo, cinco foram sorteados e receberam a vacina AstraZeneca na solenidade simbólica. A primeira servidora do grupo a receber o imunizante foi a Rosilene Lameira dos Santos, de 54 anos, pedagoga efetiva do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

"Já buscávamos a articulação para vacinar estas duas categorias há algum tempo. Todas as doses para estas pessoas já estão à disposição e serão encaminhadas aos municípios e os profissionais poderão receber a imunização. Esta etapa é importante para que possamos avançar ainda mais nas categorias, assim como já feito com os professores, dos quais já atingimos cerca de 50% deles vacinados", disse Casagrande, salientando que o próximo grupo a ser contemplado deverá ser o dos portuários.

O chefe do Executivo salientou que, apesar do início da vacinação de mais um grupo, o Estado ainda está longe de controlar a pandemia do novo coronavírus e cerca de 20% da população do Estado recebeu a primeira dose. Além disso, são atualmente cerca de 800 pessoas internadas em leitos de UTI com a Covid-19.

RESERVA TÉCNICA

As doses aplicadas nos agentes e distribuídas aos municípios fazem parte da reserva técnica, como salientado pelo secretário Nésio Fernandes.

"Temos conseguido aqui no Estado ter algum avanço em relação à execução do PNI e da forma de enfrentar a Covid-19. Esta iniciativa em ter usado a reserva técnica não comprometeu em nenhum momento a chegada da vacina aos grupos prioritários já definidos e permitiu ao Espírito Santo avançar em outros grupos, chegando agora ao momento de vocês (agentes do sistema prisional)", disse Nésio.