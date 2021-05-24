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Covid-19

Agentes penitenciários e socioeducativos começam a ser vacinados no ES

Ao todo, pouco mais de 3,2 mil agentes socioeducativos e penitenciários começaram a receber nesta segunda-feira (24) a primeira dose do imunizante AstraZeneca. Meta do governo do Estado é concluir este grupo até a próxima semana

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 09:58

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

24 mai 2021 às 09:58
Vacinação
A pedagoga do Iases Rosilene Lameira dos Santos foi a primeira do sistema prisional do ES a receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 Crédito: Reprodução/Youtube
A semana começou com vacinação para mais um grupo prioritário no Espírito Santo. Na manhã desta segunda-feira (24), seguindo a ordenação do Plano Nacional de Imunização, o Governo do Estado iniciou a imunização dos agentes socioeducativos e penitenciários. O ato simbólico, que contou com a presença do governador Renato Casagrande, do secretário da Saúde, Nésio Fernandes, entre outras autoridades estaduais, ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória.

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Ao todo, 3.269 servidores do sistema de privação de liberdade estão na listagem para que recebam a dose da vacina em todo o Estado. Deste grupo, cinco foram sorteados e receberam a vacina AstraZeneca na solenidade simbólica. A primeira servidora do grupo a receber o imunizante foi a Rosilene Lameira dos Santos, de 54 anos, pedagoga efetiva do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
"Já buscávamos a articulação para vacinar estas duas categorias há algum tempo. Todas as doses para estas pessoas já estão à disposição e serão encaminhadas aos municípios e os profissionais poderão receber a imunização. Esta etapa é importante para que possamos avançar ainda mais nas categorias, assim como já feito com os professores, dos quais já atingimos cerca de 50% deles vacinados", disse Casagrande, salientando que o próximo grupo a ser contemplado deverá ser o dos portuários.
O chefe do Executivo salientou que, apesar do início da vacinação de mais um grupo, o Estado ainda está longe de controlar a pandemia do novo coronavírus e cerca de 20% da população do Estado recebeu a primeira dose. Além disso, são atualmente cerca de 800 pessoas internadas em leitos de UTI com a Covid-19.

RESERVA TÉCNICA

As doses aplicadas nos agentes e distribuídas aos municípios fazem parte da reserva técnica, como salientado pelo secretário Nésio Fernandes.
"Temos conseguido aqui no Estado ter algum avanço em relação à execução do PNI e da forma de enfrentar a Covid-19. Esta iniciativa em ter usado a reserva técnica não comprometeu em nenhum momento a chegada da vacina aos grupos prioritários já definidos e permitiu ao Espírito Santo avançar em outros grupos, chegando agora ao momento de vocês (agentes do sistema prisional)", disse Nésio.
Ainda de acordo com o chefe da Sesa, em até 12 semanas os trabalhadores desta área receberão a segunda dose, todas já garantidas e reservadas pelo Estado. A expectativa é concluir a vacinação em 100% dos servidores do grupo até a próxima semana.

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