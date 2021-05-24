Agentes penitenciários e socioeducativos começam a ser vacinados no ES

A semana começou com vacinação para mais um grupo prioritário no Espírito Santo. Na manhã desta segunda-feira (24), seguindo a ordenação do Plano Nacional de Imunização, o Governo do Estado iniciou a imunização dos agentes socioeducativos e penitenciários. O ato simbólico, que contou com a presença do governador Renato Casagrande, do secretário da Saúde, Nésio Fernandes, entre outras autoridades estaduais, ocorreu no Palácio Anchieta, em Vitória.
Ao todo, 3.269 servidores do sistema de privação de liberdade estão na listagem para que recebam a dose da vacina em todo o Estado. Deste grupo, cinco foram sorteados e receberam a vacina AstraZeneca na solenidade simbólica. A primeira servidora do grupo a receber o imunizante foi a Rosilene Lameira dos Santos, de 54 anos, pedagoga efetiva do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).
"Já buscávamos a articulação para vacinar estas duas categorias há algum tempo. Todas as doses para estas pessoas já estão à disposição e serão encaminhadas aos municípios e os profissionais poderão receber a imunização. Esta etapa é importante para que possamos avançar ainda mais nas categorias, assim como já feito com os professores, dos quais já atingimos cerca de 50% deles vacinados", disse Casagrande, salientando que o próximo grupo a ser contemplado deverá ser o dos portuários.
O chefe do Executivo salientou que, apesar do início da vacinação de mais um grupo, o Estado ainda está longe de controlar a pandemia do novo coronavírus e cerca de 20% da população do Estado recebeu a primeira dose. Além disso, são atualmente cerca de 800 pessoas internadas em leitos de UTI com a Covid-19.
RESERVA TÉCNICA
As doses aplicadas nos agentes e distribuídas aos municípios fazem parte da reserva técnica, como salientado pelo secretário Nésio Fernandes.
"Temos conseguido aqui no Estado ter algum avanço em relação à execução do PNI e da forma de enfrentar a Covid-19. Esta iniciativa em ter usado a reserva técnica não comprometeu em nenhum momento a chegada da vacina aos grupos prioritários já definidos e permitiu ao Espírito Santo avançar em outros grupos, chegando agora ao momento de vocês (agentes do sistema prisional)", disse Nésio.
Ainda de acordo com o chefe da Sesa, em até 12 semanas os trabalhadores desta área receberão a segunda dose, todas já garantidas e reservadas pelo Estado. A expectativa é concluir a vacinação em 100% dos servidores do grupo até a próxima semana.