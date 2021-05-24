Mais de 3,2 mil agentes penitenciários começam a ser vacinados contra a Covid

Vacinação de agentes socioeducativos e penitenciários começa nesta semana no ES Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Seguindo a ordem do plano de vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde , agentes penitenciários e socioeducativos começarão a ser imunizados contra a Covid-19 em todo Espírito Santo a partir desta semana. O ato simbólico que dará início à imunização do grupo, que representa cerca de 3.269 capixabas, foi marcado pelo governo do Estado para as 8 horas desta segunda-feira (24).

Funcionários do sistema de privação de liberdade são o 18º grupo na lista das prioridades estabelecidas pelo governo federal. No Plano Nacional de Imunização (PNI), eles estavam na fila para vacinação antes dos profissionais da educação e da segurança.

No Espírito Santo, no entanto, o governo estadual antecipou a imunização das categorias que abrangem professores e policiais, utilizando a reserva técnica de vacinas – o equivalente a 5% das doses enviadas pelo Ministério da Saúde toda semana para os casos de perdas e extravios. Depois, uma nota técnica do governo federal também autorizou que policiais tivessem a vacinação antecipada.

A Gazeta procurou a Sesa, desde as 15h deste domingo (23), para questionar como vai funcionar a vacinação prioritária no grupo de agentes penitenciários e socioeducativos e como ficará a imunização de pessoas em situação de rua e presidiários que, pelo PNI, teriam prioridade frente ao novo grupo que será imunizado a partir desta segunda. Até o momento da publicação do texto, no entanto, não houve respostas.

LISTA DE PRIORIDADES DE VACINAÇÃO