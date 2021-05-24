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Plano de imunização

Mais de 3,2 mil agentes penitenciários começam a ser vacinados contra a Covid

Agentes socioeducativos e penitenciários serão imunizados respeitando a ordem de prioridades estabelecida pelo Ministério da Saúde

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 21:04

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

23 mai 2021 às 21:04
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
Vacinação de agentes socioeducativos e penitenciários começa nesta semana no ES Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Seguindo a ordem do plano de vacinação estabelecido pelo Ministério da Saúde, agentes penitenciários e socioeducativos começarão a ser imunizados contra a Covid-19 em todo Espírito Santo a partir desta semana. O ato simbólico que dará início à imunização do grupo, que representa cerca de 3.269 capixabas, foi marcado pelo governo do Estado para as 8 horas desta segunda-feira (24).
Funcionários do sistema de privação de liberdade são o 18º grupo na lista das prioridades estabelecidas pelo governo federal. No Plano Nacional de Imunização (PNI), eles estavam na fila para vacinação antes dos profissionais da educação e da segurança. 
No Espírito Santo, no entanto, o governo estadual antecipou a imunização das categorias que abrangem professores e policiais, utilizando a reserva técnica de vacinas – o equivalente a 5% das doses enviadas pelo Ministério da Saúde toda semana para os casos de perdas e extravios. Depois, uma nota técnica do governo federal também autorizou que policiais tivessem a vacinação antecipada.
A Gazeta procurou a Sesa, desde as 15h deste domingo (23), para questionar como vai funcionar a vacinação prioritária no grupo de agentes penitenciários e socioeducativos e como ficará a imunização de pessoas em situação de rua e presidiários que, pelo PNI, teriam prioridade frente ao novo grupo que será imunizado a partir desta segunda. Até o momento da publicação do texto, no entanto, não houve respostas.

LISTA DE PRIORIDADES DE VACINAÇÃO

  1. Pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas - 2.970
  2. Pessoas com deficiência Institucionalizadas - 210
  3. Povos indígenas em terras indígenas - 2.793
  4. Trabalhadores de Saúde - 124.416
  5. Pessoas de 90 anos ou mais - 17.885
  6. Pessoas de 85 a 89 anos - 26.010
  7. Pessoas de 80 a 84 anos - 44.963
  8. Pessoas de 75 a 79 anos - 66.902
  9. Povos e comunidades tradicionais ribeirinhas - não há
  10. Povos e comunidades tradicionais quilombolas - 15.993
  11. Pessoas de 70 a 74 anos - 99.741
  12. Pessoas de 65 a 69 anos - 147.257
  13. Pessoas de 60 a 64 anos - 190.034
  14. Pessoas com comorbidades - 393.566
  15. Pessoas com deficiência permanente - 148.611
  16. Pessoas em situação de rua - 778
  17. População privada de liberdade - 23.528
  18. Funcionários do sistema de privação de liberdade - 3.269
  19. Trabalhadores da Educação Básica (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) - 51.930
  20. Trabalhadores da Educação do Ensino Superior - 14.215
  21. Forças de Segurança e Salvamento - 12.615
  22. Forças Armadas - 1.361
  23. Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros - 19.577
  24. Trabalhadores de Transporte Metroviário e Ferroviário - 4.738
  25. Trabalhadores de Transporte Aéreo - 1.017
  26. Trabalhadores de Transporte de Aquaviário - 1.117
  27. Caminhoneiros - 33.454
  28. Trabalhadores Portuários - 18.834
  29. Trabalhadores Industriais - 135.610

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