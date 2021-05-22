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Coronavírus

Todos os professores da rede pública são vacinados em São Roque do Canaã

A imunização se refere a primeira dose. Além disso, docentes da rede municipal passaram recentemente por testes para identificar a doença

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 18:44

Publicado em 

22 mai 2021 às 18:44
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19
Profissional da saúde aplica vacina contra a Covid-19 Crédito: Freepik
Todos os professores das redes municipal e estadual de São Roque do Canaã, no Noroeste do Estado, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), que comemora o resultado.
Não foi divulgado o número de profissionais e de escolas do município, mas, para o diretor de comunicação do Sindiupes, Ildebrando Paranhas, é muito importante que todos sejam imunizados.
“Segundo o governo do Estado, a ideia é acelerar pelo menos a aplicação da primeira dose. A gente vê que está tendo esse esforço. Em São Roque são poucas escolas, mas todos foram imunizados com a primeira dose!, disse.
De acordo com a prefeitura de São Roque do Canaã, além da vacinação, todos os professores da rede municipal foram testados.
“Fui vacinado com a primeira dose hoje e fico muito feliz de sentir que a nossa volta em segurança foi considerada tão ativamente e pela vacinação ter chegado tão rápido”, destacou o professor Jeicy da Hora Caser.
As aulas presenciais, no modelo híbrido, começam no dia 31 de maio na rede municipal.

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