Receita de bolo de abacaxi é perfeita para o lanche; veja como fazer

Produzido em larga escala no município capixaba de Marataízes, o abacaxi é um dos ingredientes que mais se destacam na confeitaria brasileira.
Não à toa, já mostramos aqui receitas como a Delícia de Abacaxi e o Creme Gelado de Abacaxi, e além das sobremesas ensinamos a preparar um drinque refrescante com a fruta.
Agora chegou a vez de uma guloseima muito querida pela nossa equipe: o bolo de abacaxi. A seguir, trazemos instruções sobre como prepará-la, o que demora em média 60 minutos. Confira!
Bolo de abacaxi
Ingredientes:
Cobertura
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 8 fatias médias de abacaxi
Massa
- 1 xícara (chá) de amido de milho
- 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
- 4 gemas (reserve as claras)
- 1 xícara (chá) de açúcar
- 1 xícara (chá) de margarina
- 4 claras em neve
Calda
- 1/2 xícara de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo:
- Unte um refratário grande com um pouco de margarina (35 x 22 cm), polvilhe o açúcar no fundo do refratário e distribua as fatias de abacaxi.
- Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
- Peneire o amido de milho, a farinha e o fermento. Reserve.
- Na batedeira, bata as gemas, o açúcar e a margarina até formar um creme leve e fofo. Pare de bater e, aos poucos, junte os ingredientes peneirados, mexendo delicadamente de baixo para cima. Junte as claras e misture delicadamente.
- Coloque a massa no refratário reservado e leve ao forno por 30 minutos ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia limpo.
- Em uma panela, junte o açúcar e a água e leve ao fogo médio por 10 minutos ou até obter uma calda levemente dourada. Regue o bolo ainda quente com a calda quente.
- Deixe esfriar e sirva o bolo quando estiver frio.