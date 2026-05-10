Receita de bolo de abacaxi é perfeita para o lanche; veja como fazer

Fruta da qual o Espírito Santo é um grande produtor está entre as mais versáteis da confeitaria brasileira
Evelize Calmon

Publicado em 10 de Maio de 2026 às 08:00

O bolo de abacaxi fica pronto em aproximadamente 60 minutos. Foto: Marca Maizena

Produzido em larga escala no município capixaba de Marataízes, o abacaxi é um dos ingredientes que mais se destacam na confeitaria brasileira. 


Não à toa, já mostramos aqui receitas como a Delícia de Abacaxi e o Creme Gelado de Abacaxi, e além das sobremesas ensinamos a preparar um drinque refrescante com a fruta.


Agora chegou a vez de uma guloseima muito querida pela nossa equipe: o bolo de abacaxi. A seguir, trazemos instruções sobre como prepará-la, o que demora em média 60 minutos. Confira! 

Bolo de abacaxi

Ingredientes: 


Cobertura

  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 8 fatias médias de abacaxi


Massa

  • 1 xícara (chá) de amido de milho
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • 4 gemas (reserve as claras)
  • 1 xícara (chá) de açúcar
  • 1 xícara (chá) de margarina
  • 4 claras em neve


Calda

  • 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 1 xícara de chá de água


Modo de preparo:


  1. Unte um refratário grande com um pouco de margarina (35 x 22 cm), polvilhe o açúcar no fundo do refratário e distribua as fatias de abacaxi.
  2. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
  3. Peneire o amido de milho, a farinha e o fermento. Reserve.
  4. Na batedeira, bata as gemas, o açúcar e a margarina até formar um creme leve e fofo. Pare de bater e, aos poucos, junte os ingredientes peneirados, mexendo delicadamente de baixo para cima. Junte as claras e misture delicadamente.
  5. Coloque a massa no refratário reservado e leve ao forno por 30 minutos ou até que um palito, depois de espetado na massa, saia limpo.
  6. Em uma panela, junte o açúcar e a água e leve ao fogo médio por 10 minutos ou até obter uma calda levemente dourada. Regue o bolo ainda quente com a calda quente. 
  7. Deixe esfriar e sirva o bolo quando estiver frio.

Fonte: Maizena. Veja outras dicas culinárias em leia.ag/receitas. 

