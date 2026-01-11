Tropical

Delícia de abacaxi: receita de sobremesa barata e fácil de fazer

Para preparar esse doce delicioso e bem brasileiro, você só vai precisar de quatro ingredientes. O rendimento é de 15 porções

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:00

Delícia de Abacaxi: receita da sobremesa rende em média 15 porções Crédito: Marca Nestlé

Delícia de abacaxi é uma sobremesa bem tradicional da culinária brasileira que é preparada de diversas maneiras. A nossa versão favorita, bem cremosa e servida gelada, é a que contém creme de leite e gelatina da fruta.

Embora a guloseima seja bem fácil de fazer, sua preparação requer alguns cuidados para garantir a textura firme e aveludada, sem que a fruta talhe o creme de leite ou o choque de temperatura resulte em grumos.

As principais dicas para não errar você encontra no final da receita.

Delícia de abacaxi

Rendimento: 15 porções

Tempo médio de preparo: 2 horas e meia (inclui tempo de geladeira)

Nível: fácil

Ingredientes:

1 abacaxi grande picado



Meia xícara (chá) de açúcar



2 envelopes de gelatina em pó sabor abacaxi



1 lata de creme de leite (300g)

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o abacaxi picado, o açúcar e três xícaras (chá) de água. Cozinhe por cerca de 20 minutos. Em seguida, separe o líquido e reserve o abacaxi. Misture a gelatina e o creme de leite no líquido até ficar homogêneo.

Misture esse líquido com o abacaxi reservado e distribua em tacinhas/copinhos de sobremesa.

Leve os recipientes para a geladeira e deixe refrigerar por cerca de duas horas ou até firmar.

Dicas para deixar a sobremesa bem cremosa

Cozinhe o abacaxi com um pouco de água e açúcar: isso reduz a acidez natural da fruta e evita que ela talhe o creme depois.

Deixe o abacaxi esfriar completamente antes de misturá-lo ao creme. O choque com ingredientes à base de leite quentes ou frios demais pode comprometer a textura.



Prepare a gelatina e deixe apenas amornar. Se ela estiver quente demais, vai deixar o doce mole, e se estiver gelada demais vai formar grumos.



Misture a gelatina morna com creme de leite até o creme ficar liso e brilhante. O ponto ideal é levemente espesso e homogêneo.



Somente depois dessa etapa você vai adicionar o abacaxi, cozido e frio. Assim, a sobremesa vai firmar corretamente na geladeira.



Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

