Delícia de abacaxi: receita de sobremesa barata e fácil de fazer

Para preparar esse doce delicioso e bem brasileiro, você só vai precisar de quatro ingredientes. O rendimento é de 15 porções

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 09:00

Sobremesa Delícia de Abacaxi
Delícia de Abacaxi: receita da sobremesa rende em média 15 porções Crédito: Marca Nestlé

Delícia de abacaxi é uma sobremesa bem tradicional da culinária brasileira que é preparada de diversas maneiras. A nossa versão favorita, bem cremosa e servida gelada, é a que contém creme de leite e gelatina da fruta. 

Embora a guloseima seja bem fácil de fazer, sua preparação requer alguns cuidados para garantir a textura firme e aveludada, sem que a fruta talhe o creme de leite ou o choque de temperatura resulte em grumos.

As principais dicas para não errar você encontra no final da receita. 

Delícia de abacaxi

Rendimento: 15 porções
Tempo médio de preparo: 2 horas e meia (inclui tempo de geladeira)
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 1 abacaxi grande picado
  • Meia xícara (chá) de açúcar
  • 2 envelopes de gelatina em pó sabor abacaxi
  • 1 lata de creme de leite (300g)

Modo de preparo:

  1. Em uma panela, coloque o abacaxi picado, o açúcar e três xícaras (chá) de água. Cozinhe por cerca de 20 minutos. Em seguida, separe o líquido e reserve o abacaxi.
  2. Misture a gelatina e o creme de leite no líquido até ficar homogêneo.
  3. Misture esse líquido com o abacaxi reservado e distribua em tacinhas/copinhos de sobremesa.
  4. Leve os recipientes para a geladeira e deixe refrigerar por cerca de duas horas ou até firmar.

Dicas para deixar a sobremesa bem cremosa

  • Cozinhe o abacaxi com um pouco de água e açúcar: isso reduz a acidez natural da fruta e evita que ela talhe o creme depois.
  • Deixe o abacaxi esfriar completamente antes de misturá-lo ao creme. O choque com ingredientes à base de leite quentes ou frios demais pode comprometer a textura.
  • Prepare a gelatina e deixe apenas amornar. Se ela estiver quente demais, vai deixar o doce mole, e se estiver gelada demais vai formar grumos.
  • Misture a gelatina morna com creme de leite até o creme ficar liso e brilhante. O ponto ideal é levemente espesso e homogêneo.
  • Somente depois dessa etapa você vai adicionar o abacaxi, cozido e frio. Assim, a sobremesa vai firmar corretamente na geladeira.

Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.   

