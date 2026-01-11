Identidade

Gírias capixabas: palavras que só quem é do Espírito Santo entende

Expressões usadas no dia a dia revelam um jeito único de falar que vai além do sotaque

Julia Galter Estagiária / [email protected]

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 10:00

Expressões usadas no dia a dia revelam um jeito único de falar do capixaba Crédito: Arte / Camilly Napoleão

Quem visita o Espírito Santo logo percebe que a comunicação por aqui vai além do sotaque. O vocabulário capixaba carrega expressões próprias, usadas no cotidiano, que muitas vezes despertam a curiosidade dos turistas (causando até confusão). São gírias cheias de identidade, que ajudam a contar a história e o jeito de ser de quem nasce ou vive no Estado.

Pensando nisso, o HZ reuniu algumas das palavras mais faladas entre os capixabas em um verdadeiro dicionário capixabês. Confira o significado de expressões que fazem parte da rotina local e que só quem é daqui entende de primeira.

Pocar

A gíria significa "explodir", "estourar", "fazer muito sucesso". É o jeitinho capixaba de dizer que algo foi ou vai ser muito bom. E não para por aí: as vezes o capixaba também "poca fora".

Saltar do ônibus

No Espírito Santo, ninguém desce do transporte coletivo, e sim "salta" do ônibus. E tem mais: também não entra no ônibus, e sim "pega" ele.

Massa

Algo muito bom, legal, bacana. Apesar de não ser uma expressão usada exclusivamente no Espírito Santo, no estado capixaba é muito comum o uso de "massa" para se referir a eventos legais ou pessoas consideradas gente boa.

Taruíra

Por aqui, nada de falar "lagartixa". Para se referir a este pequeno réptil, os capixabas frequentemente utilizam a palavra taruíra, então, ao escutar, não se assuste, não é nenhgum bicho de outro mundo.

No ES, a lagartixa é conhecida como taruíra Crédito: Shutterstock

Só a broca

Sentiu aquela fome absurda? Então você está "só a broca". Mais utilizada entre os jovens, a gíria é bem literal e costuma surgir na hora do almoço ou depois da balada.

Gastura

Gastura é aquela sensação de incômodo, agonia ou desconforto por causa de algo. Capixaba vez ou outra fica engasturado com alguma coisa.

Pão francês, chamado de Pão de Sal no Espírito Santo Crédito: Canva

Pão de sal

O tradicional pão francês, no Espírito Santo, atende por outro nome. Aqui, ele é conhecido como pão de sal e amado por muitos.

Chapoca

"Que chapoca de lanche". Entendeu, né? A palavra é utilizada para descrever coisas muito grande, exageradas ou fora do padrão.

Palha/Palho

Ao contrátio de massa, algo "palho/palha" é sem graça ou chato. Exemplo clássico: "Essa festa foi palha demais".

Ir pro rock

Calma, não é literalmente ir para uma festa com rockeiros. "Ir pro rock" por aqui significa ir para uma festa qualquer, independente do ritmo musical. O convite para a balada é assim!

