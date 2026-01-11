Gírias capixabas: palavras que só quem é do Espírito Santo entende

Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 10:00
Quem visita o Espírito Santo logo percebe que a comunicação por aqui vai além do sotaque. O vocabulário capixaba carrega expressões próprias, usadas no cotidiano, que muitas vezes despertam a curiosidade dos turistas (causando até confusão). São gírias cheias de identidade, que ajudam a contar a história e o jeito de ser de quem nasce ou vive no Estado.
Pensando nisso, o HZ reuniu algumas das palavras mais faladas entre os capixabas em um verdadeiro dicionário capixabês. Confira o significado de expressões que fazem parte da rotina local e que só quem é daqui entende de primeira.
A gíria significa "explodir", "estourar", "fazer muito sucesso". É o jeitinho capixaba de dizer que algo foi ou vai ser muito bom. E não para por aí: as vezes o capixaba também "poca fora".
No Espírito Santo, ninguém desce do transporte coletivo, e sim "salta" do ônibus. E tem mais: também não entra no ônibus, e sim "pega" ele.
Algo muito bom, legal, bacana. Apesar de não ser uma expressão usada exclusivamente no Espírito Santo, no estado capixaba é muito comum o uso de "massa" para se referir a eventos legais ou pessoas consideradas gente boa.
Por aqui, nada de falar "lagartixa". Para se referir a este pequeno réptil, os capixabas frequentemente utilizam a palavra taruíra, então, ao escutar, não se assuste, não é nenhgum bicho de outro mundo.
Sentiu aquela fome absurda? Então você está "só a broca". Mais utilizada entre os jovens, a gíria é bem literal e costuma surgir na hora do almoço ou depois da balada.
Gastura é aquela sensação de incômodo, agonia ou desconforto por causa de algo. Capixaba vez ou outra fica engasturado com alguma coisa.
O tradicional pão francês, no Espírito Santo, atende por outro nome. Aqui, ele é conhecido como pão de sal e amado por muitos.
"Que chapoca de lanche". Entendeu, né? A palavra é utilizada para descrever coisas muito grande, exageradas ou fora do padrão.
Ao contrátio de massa, algo "palho/palha" é sem graça ou chato. Exemplo clássico: "Essa festa foi palha demais".
Calma, não é literalmente ir para uma festa com rockeiros. "Ir pro rock" por aqui significa ir para uma festa qualquer, independente do ritmo musical. O convite para a balada é assim!
