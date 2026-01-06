5 filmes que chegam ao cinema nesta semana

Cinema

Confira cinco produções que estreiam nas salas brasileiras com histórias variadas

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 17:50

Janeiro movimenta as salas de cinema com opções para a família toda Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Os cinemas brasileiros recebem, nesta quarta-feira (08/01), a estreia de cinco novas produções, oferecendo uma programação diversificada para todos os gostos. Entre comédias leves, dramas intensos e thriller de suspense, há opções que prometem entreter, emocionar e provocar reflexão, garantindo experiências cinematográficas para diferentes públicos. Veja 5 filmes que chegam às telonas e planeje sua ida ao cinema!

1. Agentes Muito Especiais – 08/01/2026

“Agentes Muito Especiais” é uma comédia policial sobre uma dupla que se infiltra em uma penitenciária carioca Crédito: Imagem: Reprodução digital | Downtown Filmes

Com ideia original de Paulo Gustavo, esta comédia brasileira dirigida por Pedro Antonio acompanha os agentes Jeff (Marcus Majella) e Johnny (Pedroca Monteiro). A dupla enfrenta preconceito desde o treinamento policial por serem gays e, determinados a conquistar respeito dos colegas, decidem aceitar uma missão arriscada.

Para provar ao chefe da polícia do Rio que merecem estar na corporação, Jeff e Johnny se infiltram em uma penitenciária com o objetivo de desbancar o “Bando da Onça”, quadrilha perigosa comandada por Onça (Dira Paes). Durante a operação, a dupla mantém o disfarce enquanto se envolve com o grupo criminoso, enfrentando situações desde fugas atrapalhadas que quase dão errado até emboscadas mal planejadas. O filme se apresenta como uma sátira dos filmes policiais americanos, repleta de confusões e momentos de tirar o fôlego de tanto rir.

2. Família de Aluguel – 08/01/2026

“Família de Aluguel” aborda os limites entre performance e realidade em Tóquio Crédito: Imagem: Reprodução digital | Disney Pictures

Dirigido por Mitsuyo Miyazaki, este drama se passa em Tóquio e traz Brendan Fraser como protagonista. O ator interpreta um artista americano que enfrenta dificuldades para encontrar novos trabalhos e um sentido para a própria vida, até que sua agente descobre um serviço incomum na cidade.

Ele passa a trabalhar em uma agência japonesa de “aluguel de famíli a “, na qual ocupa papéis de pai substituto, namorado e amigo para desconhecidos. Conforme mergulha no universo e na vida de seus clientes, o protagonista começa a se importar verdadeiramente com essas pessoas, formando laços genuínos que tornam difícil distinguir os limites entre performance, atuação e realidade. Mari Yamamoto e Takehiro Hira completam o elenco desta produção, que aborda as implicações morais do serviço, enquanto o personagem principal redescobre o valor do pertencimento e a beleza sutil das relações humanas.

3. A Useful Ghost: Uma Ajuda do Além – 08/01/2026

“A Useful Ghost: Uma Ajuda do Além” é um drama de fantasia tailandês que mistura romance e elementos sobrenaturais Crédito: Imagem: Reprodução digital | Pandora Filmes

Sob direção de Ratchapoom Boonbunchachoke, este drama de fantasia tailandês apresenta uma história surpreendente sobre amor que ultrapassa barreiras. March (Wisarut Himmarat) ainda sofre profundamente com a morte de sua esposa, que tragicamente faleceu por conta da poluição. A vida dele se transforma completamente quando descobre que Nat (Davika Hoorne) reencarnou como um aspirador de pó.

O relacionamento deles se torna mais forte do que nunca, porém a família de March passa a questionar essa relação sobrenatural. Para provar ser um fantasma útil, Nat precisará limpar toda a fábrica que a família comanda, mesmo que para isso ela tenha que aprender a se livrar de algumas almas perdidas. O elenco ainda conta com Apasiri Nitibhon e Wanlop Rungkumjad nesta produção que mistura romance, fantasia e elementos sobrenaturais de forma inusitada.

4. Águias da República – 08/01/2026

Dirigido por Tarik Saleh, este thriller de suspense acompanha George El-Nabawi (Fares Fares), adorado e famoso ator egípcio que, da noite para o dia, cai em desgraça com as autoridades do país. Pressionado para fazer um filme comissionado pelo governo, George não vê a proposta com bons olhos, mas relutante acaba aceitando, com medo de perder tudo.

George se envolve então no centro das decisões e do círculo íntimo do poder, sendo sugado cada vez mais fundo na órbita do Estado. Para piorar, inicia um romance proibido com Donya (Lyna Khoudri), esposa misteriosa de um dos generais que supervisiona a produção do longa, colocando sua vida e carreira em risco. O elenco ainda conta com Zineb Triki e Amr Waked nesta coprodução que encerra a trilogia do Cairo, iniciada pelo diretor com “The Nile Hilton Incident” (2017) e continuada com “Garoto dos Céus” (2022). O filme é centrado na glamourosa, mas intensamente controlada indústria cinematográfica do Egito.

5. Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu – 08/01/2026

“Tom & Jerry: Uma Aventura no Museu” traz a dupla clássica em perseguição que resulta em uma viagem no tempo Crédito: Imagem: Reprodução digital | Imagem Filmes

A dupla mais famosa dos desenhos animados retorna em uma aventura mágica. O filme, que tem classificação livre e é ideal para toda a família, traz mais uma das clássicas perseguições entre o gato e o rato.

A história começa quando Jerry invade uma exposição em um museu onde Tom trabalha como segurança. Durante a perseguição habitual, os dois encontram um objeto mágico que os transporta no tempo. Presos e perdidos em uma época diferente e desconhecida, Tom e Jerry precisarão deixar suas diferenças de lado para conseguir voltar para casa antes que seja tarde demais. A animação promete entreter o público infantil com a dinâmica divertida e as confusões características da dupla, agora em um contexto histórico que adiciona novos elementos à trama tradicional.