Vitaminas caseiras: 11 receitas proteicas para aumentar a massa muscular

Vitamina de morango com banana e aveia Crédito: natashamam | Shutterstock
As vitaminas caseiras são uma excelente opção para quem deseja aumentar a massa muscular de forma prática e saudável. Preparadas com ingredientes naturais, como frutas, leite, proteínas em pó, sementes e oleaginosas, fornecem os nutrientes essenciais para a recuperação e o crescimento dos músculos após exercícios.
A seguir, confira receitas de vitaminas simples e gostosas para melhorar o resultado do seu treino!
1. Vitamina de morango com banana e aveia
Ingredientes:
10 morangos
1 banana descascada e cortada em rodelas
400 ml de leite de soja gelado
1 colher de sopa de farinha de aveia
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque os morangos, a banana e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione a farinha de aveia e bata para incorporar. Sirva em seguida.
2. Vitamina de banana com leite de amêndoas
Ingredientes:
300 ml de leite de amêndoas gelado
1 banana descascada e cortada em rodelas
1 colher de chá de cacau em pó
1 colher de chá de pasta de amendoim integral
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas e as bananas e bata até ficar homogêneo. Adicione o cacau em pó e a pasta de amendoim e bata até incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.
Vitamina de maçã com canela e aveia Crédito: Oksana Mizina | Shutterstock
3. Vitamina de maçã com canela e aveia
Ingredientes:
1 maçã descascada e cortada em cubos
300 ml de leite desnatado gelado
2 colheres de sopa de aveia em flocos
1 colher de chá de canela em pó
1 scoop de whey protein sabor baunilha
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.
4. Vitamina de mamão e banana
Ingredientes:
600 ml de leite de amêndoasgelado
Polpa de 1 mamão
3 bananas descascadas e cortadas em rodelas
2 colheres de sopa de leite em pó
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o mamão e s bananas e bata até ficar homogêneo. Adicione o leite em pó e bata para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.
5. Vitamina de açaí com aveia
Ingredientes:
100 g de polpa de açaí
1 banana descascada e cortada em rodelas
1 colher de sopa de mel
1 colher de sopa de aveia em flocos
1 scoop de whey protein sabor baunilha
Água a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de abacate com iogurte Crédito: denio109 | Shutterstock
6. Vitamina de abacate com iogurte
Ingredientes:
Polpa de 1 abacate picada
250 ml de leite de sojagelado
250 g de iogurte natural gelado
2 colheres de sopa de aveia em flocos
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a polpa de abacate, o leite de soja, o iogurte e a aveia e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
7. Vitamina de batata-doce e leite de coco
Ingredientes:
100 g de batata-doce descascada e cozida
200 ml de leite de coco gelado
1 colher de sopa de sementes de chia
Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque a batata-doce e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione as sementes de chia e as pedras de gelo e bata para incorporar com os demais ingredientes. Sirva em seguida.
8. Vitamina de frutas vermelhas com whey
Ingredientes:
1 banana descascada e cortada em rodelas
1 scoop de whey protein sabor baunilha
1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
2 colheres de sopa de aveia
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.
Vitamina de manga com coco Crédito: Civil | Shutterstock
9. Vitamina de manga com coco
Ingredientes:
1 xícara de chá de manga madura picada
200 ml de leite de coco
1 scoop de whey protein sabor baunilha
1 colher de sopa de mel
1/2 colher de chá de gengibre ralado
Pedras de gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque a manga, o leite de coco, o whey protein, o mel e o gengibre. Bata os ingredientes até obter uma mistura homogênea e cremosa. Adicione o gelo e bata até atingir a textura desejada. Sirva em seguida.
10. Vitamina de chocolate com amêndoas
Ingredientes:
200 ml de leite de amêndoas
1 scoop de whey protein sabor chocolate
1 colher de sopa de cacau em pó 100%
5 amêndoas torradas e sem sal
1 colher de chá de mel
Gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o leite de amêndoas, o whey protein, o cacau em pó e as amêndoas. Bata os ingredientes por cerca de 1 minuto, até obter uma mistura homogênea. Adicione o mel e o gelo. Bata novamente até atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.
11. Vitamina de café com cacau
Ingredientes:
200 ml de café coado gelado
1 scoop de whey protein sabor chocolate
1 colher de sopa de cacau em pó 100%
100 ml de leite de aveia
1 colher de chá de mel
Gelo a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, coloque o café, o whey protein, o cacau em pó, o leite e o mel. Bata bem todos os ingredientes por cerca de 1 minuto, até formar uma mistura homogênea e cremosa. Acrescente o gelo e bata novamente. Sirva em seguida.