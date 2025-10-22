Editorias do Site
Vitaminas proteicas: 3 receitas caseiras para o pré-treino

Aprenda a preparar bebidas ricas em nutrientes que auxiliam no ganho de massa muscular

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:38

Vitamina de espinafre com maçã (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock)
Vitamina de espinafre com maçã Crédito: Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock

O que você consome antes do treino pode impactar diretamente seu desempenho e sua recuperação. As vitaminas proteicas, por exemplo, são uma opção prática e saborosa para fornecer os nutrientes ideais ao corpo, combinando proteínas, carboidratos e gorduras saudáveis em um só copo.

Dependendo dos ingredientes utilizados — como frutas, leite, iogurte ou whey protein — elas podem fornecer energia rápida, favorecer o ganho de massa muscular e acelerar a recuperação pós-treino. Além disso, ajudam a reduzir a fadiga.

A seguir, veja como preparar 3 receitas caseiras para o pré-treino !

Vitamina de espinafre com maçã

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de espinafre fresco
  • 1 maçã-verde picada
  • 1 colher de sopa de Whey Protein
  • 200 ml de leite

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de mamão com aveia (Imagem: Nick Alias | Shutterstock)
Vitamina de mamão com aveia Crédito: Nick Alias | Shutterstock

Vitamina de mamão com aveia

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 banana média
  • 1 colher de sopa de aveia em flocos
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha
  • 200 ml de leite
  • Folhas de hortelã e flocos de aveia para decorar

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e finalize com as folhas de hortelã e flocos de aveia. Sirva em seguida.

Vitamina proteica com pasta de amendoim

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de abacate picado
  • 2 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de sopa de sementes de chia
  • 2 colheres de sopa de iogurte grego
  • 200 ml de leite
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira para um copo e sirva em seguida.

