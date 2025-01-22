7 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

Salada de frango com abacate e espinafre Crédito: Katarzyna Hurova | Shutterstock

No verão, uma alimentação leve e nutritiva se torna essencial. Nesse sentido, as saladas surgem como aliadas perfeitas para satisfazer o paladar e fornecer os nutrientes necessários mesmo durante o calor. Em especial, as opções proteicas e refrescantes destacam-se como opções irresistíveis para os dias quentes. A seguir, confira como preparar opções deliciosas!

Salada de frango com abacate e espinafre

Ingredientes:

100 g de peito de frango

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

6 tomates-cerejas cortados ao meio

Folhas de 1 maço de espinafre

Suco de 1 limão

1 dente de alho descascado e amassado

Azeite, gergelim preto, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peito de frango sobre ela e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, fatie o frango e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula, o abacate, o frango e os tomates-cerejas. Regue com suco de limão e azeite e salpique com gergelim preto. Sirva em seguida.

Salada de quinoa com atum

Ingredientes:

100 g de quinoa cozida

170 g de atum sólido natural

1 pepino descascado e cortado em cubos

1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

Sal e salsa picada a gosto

2 colheres de sopa de azeite

Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a quinoa, o atum, o pepino, o pimentão e a salsa e misture delicadamente. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico

Ingredientes:

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

2 ovos cozidos, descascados e cortados em fatias

1/2 pepino descascado e cortado em rodelas

1/4 de pimentão vermelho sem sementes e picado

Salsinha picada, azeite, vinagre e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o pepino, o pimentão e os ovos e misture delicadamente. Tempere com azeite, vinagre e sal. Finalize salpicando com salsinha e sirva em seguida.

Salada de feijão-preto e milho-verde Crédito: Ildi Papp | Shutterstock

Salada de feijão-preto e milho-verde

Ingredientes:

100 g de feijão-preto cozido escorrido

50 g de milho-verde cozido e escorrido

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o tomate e o pimentão e misture. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de camarão com manga

Ingredientes:

250 g de camarão-rosa limpo

1 manga descascada e cortada em cubos

Polpa de 1 abacate cortada em fatias

Folhas de rúcula e de alface-americana, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de salsa picada

Suco de 1 limão

Modo de preparo:

Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão-rosa e refogue até dourar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Aguarde amornar e adicione as folhas de alface-americana e rúcula, a manga e o abacate e misture delicadamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salada de lentilha com cenoura

Ingredientes:

200 g de lentilha cozida e escorrida

1 cenoura descascada e ralada

1/4 de repolho-roxo cortado em cubos

Folhas de alface e sal a gosto

2 colheres de sopa de azeite

1 tomate sem sementes e cortado em cubos

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a lentilha, a cenoura, o repolho-roxo, a alface e o tomate e misture. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.

Salada de ervilha com maçã e nozes

Ingredientes:

1 xícara de chá de ervilha

2 xícaras de chá de queijo cottage

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

1/2 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo: