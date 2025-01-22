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7 saladas proteicas e refrescantes para os dias quentes

Veja como preparar opções nutritivas e deliciosas de maneira simples
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Janeiro de 2025 às 19:30

Salada de frango com abacate e espinafre (Imagem: Katarzyna Hurova | Shutterstock)
Salada de frango com abacate e espinafre Crédito: Katarzyna Hurova | Shutterstock
No verão, uma alimentação leve e nutritiva se torna essencial. Nesse sentido, as saladas surgem como aliadas perfeitas para satisfazer o paladar e fornecer os nutrientes necessários mesmo durante o calor. Em especial, as opções proteicas e refrescantes destacam-se como opções irresistíveis para os dias quentes. A seguir, confira como preparar opções deliciosas!

Salada de frango com abacate e espinafre

Ingredientes:
  • 100 g de peito de frango
  • Polpa de 1 abacate cortada em fatias
  • 6 tomates-cerejas cortados ao meio
  • Folhas de 1 maço de espinafre
  • Suco de 1 limão
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • Azeite, gergelim preto, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o peito de frango e tempere com sal, pimenta-do-reino e alho. Após, unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o peito de frango sobre ela e grelhe os dois lados. Desligue o fogo, fatie o frango e reserve. Em uma saladeira, coloque as folhas de rúcula, o abacate, o frango e os tomates-cerejas. Regue com suco de limão e azeite e salpique com gergelim preto. Sirva em seguida.

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Salada de quinoa com atum

Ingredientes:
  • 100 g de quinoa cozida
  • 170 g de atum sólido natural
  • 1 pepino descascado e cortado em cubos
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • Sal e salsa picada a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Suco de 1 limão
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a quinoa, o atum, o pepino, o pimentão e a salsa e misture delicadamente. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
  • 2 ovos cozidos, descascados e cortados em fatias
  • 1/2 pepino descascado e cortado em rodelas
  • 1/4 de pimentão vermelho sem sementes e picado
  • Salsinha picada, azeite, vinagre e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, o pepino, o pimentão e os ovos e misture delicadamente. Tempere com azeite, vinagre e sal. Finalize salpicando com salsinha e sirva em seguida.
Salada de feijão-preto e milho-verde (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)
Salada de feijão-preto e milho-verde Crédito:  Ildi Papp | Shutterstock

Salada de feijão-preto e milho-verde

Ingredientes:
  • 100 g de feijão-preto cozido escorrido
  • 50 g de milho-verde cozido e escorrido
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
  • 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o feijão-preto, o milho-verde, o tomate e o pimentão e misture. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Sirva em seguida.

Salada de camarão com manga

Ingredientes:
  • 250 g de camarão-rosa limpo
  • 1 manga descascada e cortada em cubos
  • Polpa de 1 abacate cortada em fatias
  • Folhas de rúcula e de alface-americana, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/4 de xícara de chá de salsa picada
  • Suco de 1 limão
Modo de preparo:
Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o camarão-rosa e refogue até dourar. Desligue o fogo e transfira para um recipiente. Aguarde amornar e adicione as folhas de alface-americana e rúcula, a manga e o abacate e misture delicadamente. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão e azeite. Leve à geladeira até o momento de servir.

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Salada de lentilha com cenoura

Ingredientes:
  • 200 g de lentilha cozida e escorrida
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/4 de repolho-roxo cortado em cubos
  • Folhas de alface e sal a gosto
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a lentilha, a cenoura, o repolho-roxo, a alface e o tomate e misture. Tempere com sal e azeite. Sirva em seguida.

Salada de ervilha com maçã e nozes

Ingredientes:
  • 1 xícara de chá de ervilha
  • 2 xícaras de chá de queijo cottage
  • 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
  • 1/2 maçã-verde sem sementes e cortada em cubos
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque a ervilha, o queijo cottage, as nozes e a maçã-verde e misture. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

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