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Verão

6 saladas leves para limpar o organismo e repor as energias

Veja como preparar opções deliciosas e nutritivas para manter a alimentação equilibrada
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 12:19

Salada de feijão-fradinho (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)
Salada de feijão-fradinho Crédito: Esin Deniz | Shutterstock
As saladas são opções saudáveis e refrescantes para qualquer refeição, principalmente quando o objetivo é limpar o organismo e repor as energias no início do ano.
Combinando diferentes ingredientes frescos e nutritivos, é possível criar receitas deliciosas e leves que proporcionam sensação de bem-estar e vitalidade. Abaixo, confira algumas opções!

Salada de feijão-fradinho

Ingredientes:

  • 250 g de feijão-fradinho
  • 1 xícara de chá de salsa picada
  • 1 xícara de chá de cebolinha picada
  • 1/2 cebola descascada e cortada em cubos
  • 1/4 de xícara de chá de endro
  • 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
  • 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
  • 1 colher de chá de azeite
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • Sal a gosto
  • Água

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Modo de preparo:

Deixe o feijão-fradinho de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão-fradinho e cubra com água. Tampe a panela e leve ao fogo médio. Assim que iniciar a pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela.
Escorra a água e espere o feijão-fradinho esfriar. Em uma saladeira, coloque o feijão-fradinho, a cebola, os pimentões, a salsa, a cebolinha e o endro e misture. Tempere com azeite, suco de limão-siciliano e sal. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com uma rodela de limão-siciliano.

Salada de folhas verdes

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de folhas de rúcula
  • 1 xícara de chá de folhas de agrião
  • 1 xícara de chá de repolho cortado em tiras
  • 1 manga descascada e picada
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 colher de chá de gengibre em pó
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma saladeira, coloque a rúcula, o agrião, o repolho, a manga e o tomate e misture. Tempere com azeite, suco de limão, gengibre, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de rúcula com beterraba (Imagem: Afanasieva | Shutterstock)
Salada de rúcula com beterraba Crédito: Afanasieva | Shutterstock

Salada de rúcula com beterraba

Ingredientes:

  • 2 laranjas descascadas e cortadas em gomos
  • 2 beterrabas descascadas, cozidas e fatiadas
  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula silvestre
  • 1 xícara de chá de nozes picadas
  • Mel, sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque as nozes e leve ao fogo médio até ficarem torradas. Em um prato, coloque as beterrabas, as folhas de rúcula e a laranja. Tempere com mel, azeite e sal. Salpique com as nozes e sirva em seguida.

Salada de couve-manteiga com repolho roxo

Ingredientes:

  • 1 maço de couve-manteiga cortado em tiras finas
  • 1 xícara de chá de repolho roxo cortado em tiras finas
  • 1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
  • 1 colher de sopa de sementes de girassol
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de chá de manjericão picado
  • 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
  • Suco de 1 limão
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Desligue o fogo e reserve. Em uma saladeira, coloque a couve-manteiga, o repolho, a cebola-roxa, as sementes de girassol, o alho reservado, o manjericão e o cheiro-verde e misture. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada verde com vegetais (Imagem: catalina.m | Shutterstock)
Salada verde com vegetais Crédito: catalina.m | Shutterstock

Salada verde com vegetais

Ingredientes:

  • 1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 3 folhas de alface rasgadas
  • 1/2 rabanete cortado em rodelas
  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em meia-lua
  • 1 pepino cortado em rodelas
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de pimenta calabresa em flocos
  • Sal a gosto

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Modo de preparo:

Coloque as folhas em uma saladeira e adicione o rabanete, a cenoura, a cebola-roxa e o pepino. Misture e tempere com suco de limão, azeite, pimenta calabresa e sal. Sirva em seguida.

Salada com abacaxi

Ingredientes:

  • 2 fatias de abacaxi cortadas em cubos
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • 1 cebolas descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sobremesa de vinagre branco
  • 1 maço de alface
  • 1 maço de rúcula
  • Sal e salsinha a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o abacaxi, o tomate, a cebola, o suco de limão e o vinagre e misture. Adicione as folhas de alface e rúcula e mexa para incorporar. Tempere com sal e salsinha. Sirva em seguida.

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