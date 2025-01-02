6 saladas leves para limpar o organismo e repor as energias

As saladas são opções saudáveis e refrescantes para qualquer refeição, principalmente quando o objetivo é limpar o organismo e repor as energias no início do ano.
Combinando diferentes ingredientes frescos e nutritivos, é possível criar receitas deliciosas e leves que proporcionam sensação de bem-estar e vitalidade. Abaixo, confira algumas opções!
Salada de feijão-fradinho
Ingredientes:
- 250 g de feijão-fradinho
- 1 xícara de chá de salsa picada
- 1 xícara de chá de cebolinha picada
- 1/2 cebola descascada e cortada em cubos
- 1/4 de xícara de chá de endro
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 1 pimentão verde sem sementes e cortado em cubos
- 1 colher de chá de azeite
- Suco de 1 limão-siciliano
- Sal a gosto
- Água
Modo de preparo:
Deixe o feijão-fradinho de molho em um recipiente com água por 12 horas. Após, escorra e lave em água corrente. Em uma panela de pressão, coloque o feijão-fradinho e cubra com água. Tampe a panela e leve ao fogo médio. Assim que iniciar a pressão, abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, aguarde a pressão sair e abra a panela.
Escorra a água e espere o feijão-fradinho esfriar. Em uma saladeira, coloque o feijão-fradinho, a cebola, os pimentões, a salsa, a cebolinha e o endro e misture. Tempere com azeite, suco de limão-siciliano e sal. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com uma rodela de limão-siciliano.
Salada de folhas verdes
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de folhas de rúcula
- 1 xícara de chá de folhas de agrião
- 1 xícara de chá de repolho cortado em tiras
- 1 manga descascada e picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite
- Suco de 1/2 limão
- 1 colher de chá de gengibre em pó
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, coloque a rúcula, o agrião, o repolho, a manga e o tomate e misture. Tempere com azeite, suco de limão, gengibre, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de rúcula com beterraba
Ingredientes:
- 2 laranjas descascadas e cortadas em gomos
- 2 beterrabas descascadas, cozidas e fatiadas
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula silvestre
- 1 xícara de chá de nozes picadas
- Mel, sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque as nozes e leve ao fogo médio até ficarem torradas. Em um prato, coloque as beterrabas, as folhas de rúcula e a laranja. Tempere com mel, azeite e sal. Salpique com as nozes e sirva em seguida.
Salada de couve-manteiga com repolho roxo
Ingredientes:
- 1 maço de couve-manteiga cortado em tiras finas
- 1 xícara de chá de repolho roxo cortado em tiras finas
- 1 cebola-roxa descascada e cortada em cubos
- 1 colher de sopa de sementes de girassol
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 1 colher de chá de manjericão picado
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- Suco de 1 limão
- Azeite, sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Desligue o fogo e reserve. Em uma saladeira, coloque a couve-manteiga, o repolho, a cebola-roxa, as sementes de girassol, o alho reservado, o manjericão e o cheiro-verde e misture. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada verde com vegetais
Ingredientes:
- 1 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 3 folhas de alface rasgadas
- 1/2 rabanete cortado em rodelas
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
- 1/2 cebola-roxa descascada e cortada em meia-lua
- 1 pepino cortado em rodelas
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sopa de azeite
- 1 colher de chá de pimenta calabresa em flocos
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Coloque as folhas em uma saladeira e adicione o rabanete, a cenoura, a cebola-roxa e o pepino. Misture e tempere com suco de limão, azeite, pimenta calabresa e sal. Sirva em seguida.
Salada com abacaxi
Ingredientes:
- 2 fatias de abacaxi cortadas em cubos
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 cebolas descascada e picada
- Suco de 1 limão
- 1 colher de sobremesa de vinagre branco
- 1 maço de alface
- 1 maço de rúcula
- Sal e salsinha a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o abacaxi, o tomate, a cebola, o suco de limão e o vinagre e misture. Adicione as folhas de alface e rúcula e mexa para incorporar. Tempere com sal e salsinha. Sirva em seguida.