7 saladas detox e refrescantes para iniciar a semana

Salada de couve com cenoura e maçã Crédito: olepeshkina | Shutterstock

Se você está em busca de uma maneira refrescante e saudável de iniciar sua semana, as saladas detox são a resposta perfeita, pois revitalizam o corpo e revigoram a energia. Elas não apenas saciam o paladar, mas também são ótimas aliadas na dieta.

Assim sendo, aprenda a preparar receitas nutritivas que ajudam a eliminar toxinas, fortalecem seu sistema imunológico e proporcionam sensação de bem-estar. Confira!

Salada de couve com cenoura e maçã

Ingredientes:

2 xícaras de chá de couve picada

1 cenoura cortada em tiras finas

1 xícara de chá de nozespicadas

1 maçã com casca cortada em tiras finas

Suco de 1 limão

1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a couve, a cenoura, as nozes e a maçã. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de melancia com queijo feta

Ingredientes:

2 xícaras de chá de melancia cortada em cubos

1 pepino cortado em rodelas finas

1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado

2 colheres de sopa de folhas de manjericão

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

1 colher de chá de vinagre balsâmico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Combine os cubos de melancia, as rodelas de pepino e o queijo feta em uma tigela grande. Acrescente as folhas de manjericão e misture suavemente. Regue com o azeite e o vinagre balsâmico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe na geladeira por 10 minutos antes de servir.

Salada de beterrabae cenoura

Ingredientes:

2 beterrabas raladas

1 cenoura ralada

1 maçã cortada em cubos

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a beterraba, a cenoura e a maçã. Tempere com suco de limão, salsinha, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos antes de servir.

Salada de pepino e abacate

Ingredientes:

1 pepino cortado em cubos

1 abacate cortado em cubos

1/2 cebola-roxa picada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de coentro picado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma saladeira, misture o pepino, o abacate e a cebola-roxa. Após, tempere com suco de limão, coentro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de quinoa Crédito: Ildi Papp | Shutterstock

Salada de quinoa

Ingredientes:

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

1 pepino cortado em cubos

1 tomate picado

1 pimentão amarelo picado

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até a quinoa ficar macia. Em uma tigela, misture a quinoa , o pepino, o tomate e o pimentão. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salada verde

Ingredientes:

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1 xícara de chá de folhas de espinafre

1 cenoura ralada

1 pepino cortado em rodelas finas

1 beterraba ralada

Suco de 1 limão

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, disponha as folhas verdes como base e adicione os legumes por cima. Em um recipiente, misture bem o suco de limão, o azeite, o gengibre ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva imediatamente.

Salada de abobrinha com hortelã e amêndoas

Ingredientes:

1 abobrinha cortada em tiras finas

2 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas

1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas

1 colher de chá de raspas de limão-siciliano

2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem

Suco de 1 limão-siciliano

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo: