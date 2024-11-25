7 saladas detox e refrescantes para iniciar a semana

Se você está em busca de uma maneira refrescante e saudável de iniciar sua semana, as saladas detox são a resposta perfeita, pois revitalizam o corpo e revigoram a energia. Elas não apenas saciam o paladar, mas também são ótimas aliadas na dieta.
Assim sendo, aprenda a preparar receitas nutritivas que ajudam a eliminar toxinas, fortalecem seu sistema imunológico e proporcionam sensação de bem-estar. Confira!
Salada de couve com cenoura e maçã
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de couve picada
- 1 cenoura cortada em tiras finas
- 1 xícara de chá de nozespicadas
- 1 maçã com casca cortada em tiras finas
- Suco de 1 limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a couve, a cenoura, as nozes e a maçã. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de melancia com queijo feta
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado
- 2 colheres de sopa de folhas de manjericão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 1 colher de chá de vinagre balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Combine os cubos de melancia, as rodelas de pepino e o queijo feta em uma tigela grande. Acrescente as folhas de manjericão e misture suavemente. Regue com o azeite e o vinagre balsâmico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe na geladeira por 10 minutos antes de servir.
Salada de beterrabae cenoura
Ingredientes:
- 2 beterrabas raladas
- 1 cenoura ralada
- 1 maçã cortada em cubos
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma tigela, misture a beterraba, a cenoura e a maçã. Tempere com suco de limão, salsinha, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos antes de servir.
Salada de pepino e abacate
Ingredientes:
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 abacate cortado em cubos
- 1/2 cebola-roxa picada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de coentro picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma saladeira, misture o pepino, o abacate e a cebola-roxa. Após, tempere com suco de limão, coentro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de quinoa
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de quinoa
- 2 xícaras de chá de água
- 1 pepino cortado em cubos
- 1 tomate picado
- 1 pimentão amarelo picado
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até a quinoa ficar macia. Em uma tigela, misture a quinoa , o pepino, o tomate e o pimentão. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira até o momento de servir.
Salada verde
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1 xícara de chá de folhas de espinafre
- 1 cenoura ralada
- 1 pepino cortado em rodelas finas
- 1 beterraba ralada
- Suco de 1 limão
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de gengibre ralado
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, disponha as folhas verdes como base e adicione os legumes por cima. Em um recipiente, misture bem o suco de limão, o azeite, o gengibre ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva imediatamente.
Salada de abobrinha com hortelã e amêndoas
Ingredientes:
- 1 abobrinha cortada em tiras finas
- 2 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas
- 1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas
- 1 colher de chá de raspas de limão-siciliano
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Suco de 1 limão-siciliano
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Coloque as tiras de abobrinha em uma tigela e misture com as folhas de hortelã. Tempere com o azeite, o suco de limão, as raspas de limão-siciliano, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa com cuidado para não quebrar as tiras. Finalize com as amêndoas laminadas por cima e sirva imediatamente.