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Comida leve

7 saladas detox e refrescantes para iniciar a semana

Aprenda a preparar receitas saudáveis e práticas para saciar o paladar e incrementar a dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Novembro de 2024 às 19:44

Salada de couve com cenoura e maçã (Imagem: olepeshkina | Shutterstock)
Salada de couve com cenoura e maçã Crédito: olepeshkina | Shutterstock
Se você está em busca de uma maneira refrescante e saudável de iniciar sua semana, as saladas detox são a resposta perfeita, pois revitalizam o corpo e revigoram a energia. Elas não apenas saciam o paladar, mas também são ótimas aliadas na dieta.
Assim sendo, aprenda a preparar receitas nutritivas que ajudam a eliminar toxinas, fortalecem seu sistema imunológico e proporcionam sensação de bem-estar. Confira!

Salada de couve com cenoura e maçã

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de couve picada
  • 1 cenoura cortada em tiras finas
  • 1 xícara de chá de nozespicadas
  • 1 maçã com casca cortada em tiras finas
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de chá de azeite de oliva extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a couve, a cenoura, as nozes e a maçã. Tempere com o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

Salada de melancia com queijo feta

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de melancia cortada em cubos
  • 1 pepino cortado em rodelas finas
  • 1/2 xícara de chá de queijo feta esfarelado
  • 2 colheres de sopa de folhas de manjericão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • 1 colher de chá de vinagre balsâmico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Combine os cubos de melancia, as rodelas de pepino e o queijo feta em uma tigela grande. Acrescente as folhas de manjericão e misture suavemente. Regue com o azeite e o vinagre balsâmico. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Deixe na geladeira por 10 minutos antes de servir.

Salada de beterrabae cenoura

Ingredientes:

  • 2 beterrabas raladas
  • 1 cenoura ralada
  • 1 maçã cortada em cubos
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma tigela, misture a beterraba, a cenoura e a maçã. Tempere com suco de limão, salsinha, sal e pimenta-do-reino. Deixe marinar por aproximadamente 30 minutos antes de servir.

Salada de pepino e abacate

Ingredientes:

  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 abacate cortado em cubos
  • 1/2 cebola-roxa picada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de coentro picado
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma saladeira, misture o pepino, o abacate e a cebola-roxa. Após, tempere com suco de limão, coentro, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Salada de quinoa (Imagem: Ildi Papp | Shutterstock)
Salada de quinoa Crédito: Ildi Papp | Shutterstock

Salada de quinoa

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de quinoa
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 pepino cortado em cubos
  • 1 tomate picado
  • 1 pimentão amarelo picado
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com a água e leve ao fogo médio. Cozinhe até a quinoa ficar macia. Em uma tigela, misture a quinoa , o pepino, o tomate e o pimentão. Tempere com suco de limão, azeite, sal e pimenta-do-reino. Leve à geladeira até o momento de servir.

Salada verde

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 1 xícara de chá de folhas de espinafre
  • 1 cenoura ralada
  • 1 pepino cortado em rodelas finas
  • 1 beterraba ralada
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 colher de chá de gengibre ralado

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, disponha as folhas verdes como base e adicione os legumes por cima. Em um recipiente, misture bem o suco de limão, o azeite, o gengibre ralado, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture delicadamente. Sirva imediatamente.

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Salada de abobrinha com hortelã e amêndoas

Ingredientes:

  • 1 abobrinha cortada em tiras finas
  • 2 colheres de sopa de folhas de hortelã picadas
  • 1/4 de xícara de chá de amêndoas laminadas e torradas
  • 1 colher de chá de raspas de limão-siciliano
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Coloque as tiras de abobrinha em uma tigela e misture com as folhas de hortelã. Tempere com o azeite, o suco de limão, as raspas de limão-siciliano, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa com cuidado para não quebrar as tiras. Finalize com as amêndoas laminadas por cima e sirva imediatamente.

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