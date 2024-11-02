Salada de batata com ovos é receita simples e cheia de afeto; confira

Salada de batata com ovos cozidos e molho de cebola é uma receita simples, fácil de preparar e muito saborosa, ideal para servir como acompanhamento tanto em refeições do dia a dia como em ocasiões especiais.
Nossa dica é uma versão repleta de afetividade, carinhosamente cedida pela professora do curso de Gastronomia da UVV Giovana Moyzes, e faz uma homenagem à mãe da chef, Vitalina Moysés, falecida recentemente.
Dona Vitinha, a autora da receita, é sempre lembrada nas aulas da filha Giovana, que prepara a salada junto com alunos da disciplina Cozinha Afetiva, e também nos almoços com sua família e nas festas de fim de ano.
SALADA DE BATATA DA VITINHA
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil
Ingredientes:
- 8 batatas médias cozidas inteiras com sal
- 2 cebolas cortadas em rodelas finas
- 1 xícara de azeite
- 3/4 de xícara de vinagre
- 6 ovos cozidos
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
Modo de preparo:
- Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem macias.
- Refogue no azeite a cebola e sem seguida acrescente vinagre. Deixe cozinhar por um minuto, tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Corte as batatas em rodelas finas e faça o mesmo com os ovos cozidos.
- Em uma travessa, faça uma camada de batatas cortadas em rodelas finas, meia camada de ovos cortados em rodelas e uma camada de molho de cebola.
- Siga intercalando as camadas dessa forma até finalizar a salada.
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