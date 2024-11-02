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Lembrança materna

Salada de batata com ovos é receita simples e cheia de afeto; confira

HZ faz homenagem a Dona Vitinha (in memorian), mãe da chef e professora Giovana Moyzes, publicando sua receita mais famosa
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 06:00

Salada de batata com ovo e molho de cebola da chef Giovana Moyzes
Preparo da salada é simples e dura em média 40 minutos Crédito: Giovana Moyzes/Divulgação
Salada de batata com ovos cozidos e molho de cebola é uma receita simples, fácil de preparar e muito saborosa, ideal para servir como acompanhamento tanto em refeições do dia a dia como em ocasiões especiais. 
Nossa dica é uma versão repleta de afetividade, carinhosamente cedida pela professora do curso de Gastronomia da UVV Giovana Moyzes, e faz uma homenagem à mãe da chef, Vitalina Moysés, falecida recentemente. 
Dona Vitinha, a autora da receita, é sempre lembrada nas aulas da filha Giovana, que prepara a salada junto com alunos da disciplina Cozinha Afetiva, e também nos almoços com sua família e nas festas de fim de ano.  
Giovana Moyzes e sua mãe, Dona Vitinha (in memorian)
Giovana Moyzes e sua mãe, Dona Vitinha (in memorian) Crédito: Arquivo pessoal/Giovana Moyzes

SALADA DE BATATA DA VITINHA

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Nível: fácil 

Ingredientes:

  • 8 batatas médias cozidas inteiras com sal
  • 2 cebolas cortadas em rodelas finas
  • 1 xícara de azeite
  • 3/4 de xícara de vinagre
  • 6 ovos cozidos
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo: 

  1. Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem macias. 
  2. Refogue no azeite a cebola e sem seguida acrescente vinagre. Deixe cozinhar por um minuto, tempere com sal e pimenta-do-reino. 
  3. Corte as batatas em rodelas finas e faça o mesmo com os ovos cozidos. 
  4. Em uma travessa, faça uma camada de batatas cortadas em rodelas finas, meia camada de ovos cortados em rodelas e uma camada de molho de cebola. 
  5. Siga intercalando as camadas dessa forma até finalizar a salada.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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