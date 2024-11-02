Salada de batata com ovos é receita simples e cheia de afeto; confira

é uma receita simples, fácil de preparar e muito saborosa, ideal para servir como acompanhamento tanto em refeições do dia a dia como em ocasiões especiais.

Dona Vitinha, a autora da receita, é sempre lembrada nas aulas da filha Giovana, que prepara a salada junto com alunos da disciplina Cozinha Afetiva, e também nos almoços com sua família e nas festas de fim de ano.