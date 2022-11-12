No capricho

Batata gratinada com bacon e brócolis é acompanhamento curinga

Receita é bastante simples e combina com qualquer refeição, seja o prato principal carne, frango ou peixe. Vale servir até em um churrasco
Evelize Calmon

Publicado em 12 de Novembro de 2022 às 06:00

Batata gratinada é sempre um ótimo acompanhamento em qualquer refeição. Combina com carne, com frango, com peixe, com churrasco...é o curinga da mesa e agrada em cheio.  
E se você não dispensa um "verdinho" na comida, vai curtir a receita que escolhemos. O prato leva, além de bacon, brócolis, e fica lindo. Na hora de servir, vai bem com umas folhinhas de manjericão fresco, perfeitas para enfeitar e aromatizar.    

BATATA GRATINADA COM BACON E BRÓCOLIS 

INGREDIENTES: 
  • 300g de bacon cortado em cubinhos
  • 6 batatas grandes
  • 1 peça de brócolis pequenos
  • 1 copo de requeijão cremoso
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 2 dentes de alho médios picados
  • 1 cebola pequena picada
  • 1 colher (sopa) de manteiga com sal
  • 2 colheres rasas (sopa) de amido de milho
  • Leite para dissolver o amido de milho
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Sal a gosto.
Batata gratinada com brócolis e bacon
Finalize a batata gratinada com manjericão fresco Crédito: Alegra/Divulgação
MODO DE PREPARO:
  1. Cozinhe os brócolis e as batatas separadamente, de forma que fiquem al dente. Em seguida, corte as batatas em rodelas com um dedo de espessura.
  2. Frite os cubinhos de bacon e reserve.
  3. Para o molho branco, doure o alho e a cebola na manteiga e acrescente o amido de milho já dissolvido em um pouco de leite, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até engrossar.
  4. Depois disso, adicione o requeijão e o creme de leite.
  5. Em um refratário, faça uma cama de batatas e brócolis já cortados.
  6. Sobre os vegetais, salpique o bacon frito e despeje o molho branco.
  7. Leve ao forno médio (180º C) por pelo menos 30 minutos, até dourar.
Fonte: Alegra. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

