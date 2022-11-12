Batata gratinada com bacon e brócolis é acompanhamento curinga

Batata gratinada é sempre um ótimo acompanhamento em qualquer refeição. Combina com carne, com frango, com peixe, com churrasco...é o curinga da mesa e agrada em cheio.
E se você não dispensa um "verdinho" na comida, vai curtir a receita que escolhemos. O prato leva, além de bacon, brócolis, e fica lindo. Na hora de servir, vai bem com umas folhinhas de manjericão fresco, perfeitas para enfeitar e aromatizar.
BATATA GRATINADA COM BACON E BRÓCOLIS
INGREDIENTES:
- 300g de bacon cortado em cubinhos
- 6 batatas grandes
- 1 peça de brócolis pequenos
- 1 copo de requeijão cremoso
- 1 caixinha de creme de leite
- 2 dentes de alho médios picados
- 1 cebola pequena picada
- 1 colher (sopa) de manteiga com sal
- 2 colheres rasas (sopa) de amido de milho
- Leite para dissolver o amido de milho
- Pimenta-do-reino a gosto
- Sal a gosto.
MODO DE PREPARO:
- Cozinhe os brócolis e as batatas separadamente, de forma que fiquem al dente. Em seguida, corte as batatas em rodelas com um dedo de espessura.
- Frite os cubinhos de bacon e reserve.
- Para o molho branco, doure o alho e a cebola na manteiga e acrescente o amido de milho já dissolvido em um pouco de leite, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até engrossar.
- Depois disso, adicione o requeijão e o creme de leite.
- Em um refratário, faça uma cama de batatas e brócolis já cortados.
- Sobre os vegetais, salpique o bacon frito e despeje o molho branco.
- Leve ao forno médio (180º C) por pelo menos 30 minutos, até dourar.
Fonte: Alegra.