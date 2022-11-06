Já comeu estrogonofe de atum? Receita é rápida e fica uma delícia

Você alguma vez já comeu estrogonofe de atum? Pois saiba que, assim como as versões tradicionais, de carne e de frango, essa também fica muito gostosa.
O preparo da receita é vapt-vupt, e no passo a passo que mostramos abaixo não leva mais do que meia hora para ficar pronta.
Na mesa, os acompanhamentos mais indicados para uma refeição com esse estrogonofe são batata palha e arroz branco.
ESTROGONOFE DE ATUM
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 cebola média picada
- Meia xícara (chá) de champignons em conserva ou cogumelos Paris fatiados
- 5 colheres (sopa) de catchup
- 2 colheres (sopa) de mostarda
- 1 caixinha de creme de leite
- 1 colher (chá) de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
- 2 latas de atum sólido em óleo (escorrido)
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, no fogo médio, adicione o azeite e a cebola, refogando até dourar levemente.
- Junte o champignons, o catchup, a mostarda e o creme de leite. Tempere com sal e pimenta e misture bem.
- Adicione o atum sólido escorrido e misture delicadamente.
- Sirva em seguida acompanhado de batata palha e arroz branco.
Fonte: Coqueiro.