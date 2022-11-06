Cremoso

Já comeu estrogonofe de atum? Receita é rápida e fica uma delícia

Versátil, o peixe em conserva também faz bonito no prato que os brasileiros tradicionalmente preparam com frango ou carne
Evelize Calmon

Publicado em 06 de Novembro de 2022 às 06:00

Você alguma vez já comeu estrogonofe de atum? Pois saiba que, assim como as versões tradicionais, de carne e de frango, essa também fica muito gostosa. 
O preparo da receita é vapt-vupt, e no passo a passo que mostramos abaixo não leva mais do que meia hora para ficar pronta.
Na mesa, os acompanhamentos mais indicados para uma refeição com esse estrogonofe são batata palha e arroz branco. 

ESTROGONOFE DE ATUM

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 30 minutos
Nível: fácil
Estrogonofe de atum
Receita de estrogonofe de atum rende quatro porções Crédito: Coqueiro/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 cebola média picada
  • Meia xícara (chá) de champignons em conserva ou cogumelos Paris fatiados
  • 5 colheres (sopa) de catchup
  • 2 colheres (sopa) de mostarda
  • 1 caixinha de creme de leite
  • 1 colher (chá) de sal
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 2 latas de atum sólido em óleo (escorrido)
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, no fogo médio, adicione o azeite e a cebola, refogando até dourar levemente. 
  2. Junte o champignons, o catchup, a mostarda e o creme de leite. Tempere com sal e pimenta e misture bem. 
  3. Adicione o atum sólido escorrido e misture delicadamente. 
  4. Sirva em seguida acompanhado de batata palha e arroz branco.
Fonte: Coqueiro. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

