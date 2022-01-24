Veja como preparar um misto diferente com atum e catupiry

Misto quente é um curinga no lanche, mas existem várias formas de rechear o pão de forma de um jeito delicioso, além da dupla queijo+ presunto. Quer uma dica? Use atum, tomate e catupiry, e, claro, não esqueça de passar manteiga nas fatias para ficarem douradinhas e crocantes.
E se você tiver aquela clássica sanduicheira de fogão, o sanduba vai ficar ainda melhor. Veja que fácil e rápido de fazer:
SANDUÍCHE DE ATUM, MUÇARELA, TOMATE E CATUPIRY
Rendimento: 1 porção
Tempo de preparo: 10 minutos, em média
Nível: fácil
Tempo de preparo: 10 minutos, em média
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 2 fatias de pão de forma integral sem casca (50g)
- Manteiga para untar
- 1 colher (sopa) de requeijão tipo catupiry (20g)
- 2 colheres (sopa) de atum em pedaços em óleo (30g)
- 2 fatias de queijo muçarela (30g)
- 2 rodelas médias de tomate (20g)
- Orégano a gosto
MODO DE PREPARO:
- Pincele um lado da fatia de pão com a manteiga e coloque este lado voltado para a sanduicheira ou tostadeira elétrica.
- Distribua o requeijão sobre esta fatia de pão e cubra com o atum.
- Coloque as rodelas de tomate e as fatias de queijo dobradas. Salpique o orégano e feche o sanduíche.
- Pincele manteiga na superfície da fatia de pão que fechou o sanduíche.
- Feche a sanduicheira e leve ao fogo brando por cerca de 1 minuto e 30 segundos de cada lado ou utilize a tostadeira até a luz verde acender. Sirva em seguida.
Fonte: Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.