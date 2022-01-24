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Veja como preparar um misto diferente com atum e catupiry

A receita é de um sanduíche cremoso e suculento, que leva ainda tomate e muçarela e fica pronto em aproximadamente 10 minutos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 16:29

Misto quente é um curinga no lanche, mas existem várias formas de rechear o pão de forma de um jeito delicioso, além da dupla queijo+ presunto. Quer uma dica? Use atum, tomate e catupiry, e, claro, não esqueça de passar manteiga nas fatias para ficarem douradinhas e crocantes.
E se você tiver aquela clássica sanduicheira de fogão, o sanduba vai ficar ainda melhor. Veja que fácil e rápido de fazer: 

SANDUÍCHE DE ATUM, MUÇARELA, TOMATE E CATUPIRY

Rendimento: 1 porção
Tempo de preparo: 10 minutos, em média
Nível: fácil
Sanduíche de atum, queijo, tomate e catupiry
Sanduíche fica pronto em menos de 10 minutos Crédito: Gomes da Costa/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 2 fatias de pão de forma integral sem casca (50g)
  • Manteiga para untar
  • 1 colher (sopa) de requeijão tipo catupiry (20g)
  • 2 colheres (sopa) de atum em pedaços em óleo (30g)
  • 2 fatias de queijo muçarela (30g)
  • 2 rodelas médias de tomate (20g)
  • Orégano a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Pincele um lado da fatia de pão com a manteiga e coloque este lado voltado para a sanduicheira ou tostadeira elétrica.
  2. Distribua o requeijão sobre esta fatia de pão e cubra com o atum.
  3. Coloque as rodelas de tomate e as fatias de queijo dobradas. Salpique o orégano e feche o sanduíche.
  4. Pincele manteiga na superfície da fatia de pão que fechou o sanduíche.
  5. Feche a sanduicheira e leve ao fogo brando por cerca de 1 minuto e 30 segundos de cada lado ou utilize a tostadeira até a luz verde acender. Sirva em seguida.
Fonte: Gomes da Costa. Veja mais em leia.ag/receitas.

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