Veja como preparar um misto diferente com atum e catupiry

Pincele um lado da fatia de pão com a manteiga e coloque este lado voltado para a sanduicheira ou tostadeira elétrica.

Distribua o requeijão sobre esta fatia de pão e cubra com o atum.



Coloque as rodelas de tomate e as fatias de queijo dobradas. Salpique o orégano e feche o sanduíche.



Pincele manteiga na superfície da fatia de pão que fechou o sanduíche.

