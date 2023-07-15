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Cremosa

Batata aos três queijos: confira receita para o fim de semana

Gratinada com requeijão cremoso e queijos muçarela, parmesão e provolone, ela é um ótimo acompanhamento para carnes e saladas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Julho de 2023 às 06:00

Batata aos três queijos
Batata aos três queijos rende em média seis porções  Crédito: Comitê Umami/Divulgação
Batata gratinada com queijos muçarela, parmesão e provolone é a dica do HZ para o seu almoço de fim de semana. Gostoso e reconfortante, o prato é fácil de preparar e garante elogios à mesa.  
A receita a seguir rende em média seis porções e é uma ótima opção de acompanhamento para carnes e saladas. Acompanhe o passo a passo.  

BATATA AOS TRÊS QUEIJOS

Rendimento: 6 porções 
Tempo médio de preparo: 20 minutos (+ 30 minutos de forno)
Nível: fácil

Ingredientes: 

  • 1 colher (sopa) de manteiga sem sal 
  • 1 xícara e meia (chá) de muçarela ralada 
  • Meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado 
  • Meia xícara (chá) de queijo provolone ralado 
  • 1 copo de requeijão cremoso 
  • 1 xícara (chá) de leite 
  • 2 colheres (sopa) de coentro picado 
  • 1 kg de batatas cortadas em rodelas e pré-cozidas
  • Meia colher (chá) de orégano 

Modo de preparo:

  1. Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para derreter.
  2. Abaixe o fogo, junte meia xícara (chá) da muçarela ralada, os queijos, o requeijão e o leite. Cozinhe, mexendo sempre, por cinco minutos ou até derreter os queijos.
  3. Retire do fogo e acrescente o coentro.
  4. Em um refratário médio (20 x 30 cm) faça camadas com o creme de queijos e a batata, finalizando com a batata.
  5. Salpique a muçarela restante e o orégano, e leve ao forno médio (180ºC) por 30 minutos, ou até gratinar.
  6. Retire do forno e sirva em seguida.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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