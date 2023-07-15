Batata aos três queijos: confira receita para o fim de semana

Batata gratinada com queijos muçarela, parmesão e provolone é a dica do HZ para o seu almoço de fim de semana. Gostoso e reconfortante, o prato é fácil de preparar e garante elogios à mesa.
A receita a seguir rende em média seis porções e é uma ótima opção de acompanhamento para carnes e saladas. Acompanhe o passo a passo.
BATATA AOS TRÊS QUEIJOS
Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 20 minutos (+ 30 minutos de forno)
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 20 minutos (+ 30 minutos de forno)
Nível: fácil
Ingredientes:
- 1 colher (sopa) de manteiga sem sal
- 1 xícara e meia (chá) de muçarela ralada
- Meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado
- Meia xícara (chá) de queijo provolone ralado
- 1 copo de requeijão cremoso
- 1 xícara (chá) de leite
- 2 colheres (sopa) de coentro picado
- 1 kg de batatas cortadas em rodelas e pré-cozidas
- Meia colher (chá) de orégano
Modo de preparo:
- Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para derreter.
- Abaixe o fogo, junte meia xícara (chá) da muçarela ralada, os queijos, o requeijão e o leite. Cozinhe, mexendo sempre, por cinco minutos ou até derreter os queijos.
- Retire do fogo e acrescente o coentro.
- Em um refratário médio (20 x 30 cm) faça camadas com o creme de queijos e a batata, finalizando com a batata.
- Salpique a muçarela restante e o orégano, e leve ao forno médio (180ºC) por 30 minutos, ou até gratinar.
- Retire do forno e sirva em seguida.
Fonte: Comitê Umami. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.