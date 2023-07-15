Batata aos três queijos: confira receita para o fim de semana

Em uma panela média, coloque a manteiga e leve ao fogo alto para derreter.

Abaixe o fogo, junte meia xícara (chá) da muçarela ralada, os queijos, o requeijão e o leite. Cozinhe, mexendo sempre, por cinco minutos ou até derreter os queijos.



Retire do fogo e acrescente o coentro.



Em um refratário médio (20 x 30 cm) faça camadas com o creme de queijos e a batata, finalizando com a batata.



Salpique a muçarela restante e o orégano, e leve ao forno médio (180ºC) por 30 minutos, ou até gratinar.

