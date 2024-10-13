Frutas e vegetais

5 saladas refrescantes para o almoço de domingo

Veja como preparar receitas coloridas e deliciosas para comer com a família
Portal Edicase

Publicado em 13 de Outubro de 2024 às 06:35

Salada de repolho com abacate (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)
Salada de repolho com abacate (Imagem: Anna Shepulova | Shutterstock)
Aumentar o consumo de vegetais durante os dias quentes é importante para ajudar a manter o corpo hidratado. Logo, preparar saladas refrescantes pode ser uma boa opção para se alimentar corretamente durante essa época do ano. Por isso, confira cinco receitas deliciosas para preparar no almoço de domingo!

Salada de repolho com abacate

Ingredientes:

  • 1 polpa de abacate
  • 1 maço de repolho roxo
  • 1/2 cenoura
  • 1 colher de sopa de gergelim branco
  • 1 ramo de coentro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Corte o repolho em fatias finas, rale a cenoura e corte o abacate em pedaços pequenos. Em um recipiente, coloque o repolho, a cenoura e o abacate por cima. Tempere a salada com azeite, suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Para finalizar, salpique o gergelim branco e acrescente o coentro.

Salada verde com morango

Ingredientes:

  • 1/2 maço de alface-lisa
  • 1/2 maço de alface-roxa
  • 1/2 maço de acelga
  • 1/2 maço de chicória
  • 8 tomates-cerejas
  • 15 morangos
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Lave bem os morangos, retire os talos e corte-os ao meio. Lave os tomates-cerejas e corte-os ao meio. Lave as alfaces, a acelga e a chicória e rasgue-as grosseiramente. Em uma saladeira, disponha a alface-lisa, a alface-roxa, a acelga, a chicória e os tomates-cerejas. Misture bem e tempere com azeite, vinagre, sal e pimenta-do-reino. Adicione os morangos por cima e sirva a salada a seguir.

Salada de folhas com manga

Ingredientes:

  • 1/2 maço alface-americana
  • 1/2 maço rúcula
  • 1/2 maço agrião
  • 1 manga cortada em cubos
  • 1/2 cebola-roxa fatiada finamente
  • 1 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Lave bem as folhas e deixe escorrer. Em um recipiente grande, misture as folhas verdes com os cubos de manga, a cebola-roxa e os tomates-cereja. Em uma tigela pequena, misture o azeite, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino para fazer o molho. Regue a salada com o molho, misture delicadamente para incorporar os sabores. Sirva em seguida.
Tabule de quinoa (Imagem: Timolina | Shutterstock)
Tabule de quinoa (Imagem: Timolina | Shutterstock) Crédito:

Tabule de quinoa

Ingredientes:

  • 1/2 xícara de chá de quinoa
  • 1 xícara de chá de água
  • 1/2 xícara de chá de pepino cortado em cubos
  • 1/2 xícara de chá de cenoura ralada
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de folhas de rúcula
  • 1 pitada de pimenta síria
  • 1 colher de chá de hortelã picada
  • 3 colheres de chá de salsinha picada
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • Sal e gergelim preto a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a quinoa, a água e o sal. Leve ao fogo médio e ferva por 10 minutos. Escorra a quinoa, lave-a em água corrente para interromper o cozimento e deixe esfriar. Coloque-a em uma travessa funda e acrescente os demais ingredientes. Tempere com azeite, sal e suco de limão. Salpique o gergelim preto sobre o tabule e sirva.

Salada de abobrinha

Ingredientes:

  • 2 abobrinhas
  • Suco de 1 limão-siciliano
  • 1 colher de sopa de azeite
  • Pimenta-do-reino moída e folhas de hortelã picadas a gosto

Modo de preparo:

Fatie as abobrinhas finamente. Em um recipiente, coloque as abobrinhas e tempere com a pimenta-do-reino, o azeite, o suco de limão-siciliano e as folhas de hortelã. Misture tudo e sirva após 30 minutos.

