7 receitas vegetarianas para o almoço de domingo

Cada vez mais pessoas têm adotado uma dieta vegetariana, seja por questões éticas, de saúde ou ambientais. Com tantas opções deliciosas na culinária, é fácil entender por que essa tendência vem crescendo. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um chef experiente para preparar receitas vegetarianas incríveis. Veja, abaixo, 7 opções!
Almôndega de proteína de soja
Ingredientes:
- 1 1/2 xícara de chá de proteína texturizada de soja
- 1/2 cebola descascada e picada
- 5 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1/2 colher de sopa vinagre de maçã
- Sal e molho de soja a gosto
- Água para hidratar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água e deixe descansar por 15 minutos. Após, escorra a água, lave a proteína de soja em água corrente e esprema bem para sair todo o líquido. Adicione o molho de soja e misture bem. Transfira para um liquidificador, acrescente a cebola, o vinagre de maçã, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura sobre um recipiente e reserve.
Unte uma assadeira com azeite e reserve. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar, cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.
Quibe de quinoa
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de trigo para quibe
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola descascada e ralada
- Suco de 1 limão
- 2 xícaras de chá de quinoa cozida
- 1 cenoura descascada e ralada
- 2 colheres de sopa de hortelã picada
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 1 colher de chá de sal
- 1 pitada de pimenta-do-reino moída
- Água para deixar de molho
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o trigo, cubra com água e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água e adicione o azeite, a cebola, o suco de limão, a quinoa, a cenoura, as folhas de hortelã, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Unte uma assadeira com azeite, disponha a mistura sobre ela e espalhe. Pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar, aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.
Risoto de alho-poró
Ingredientes:
- 2 colheres de sopa de manteiga de coco
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 cebola descascada e picada
- 1 xícara de chá de arroz arbóreo
- 1/2 xícara de chá de vinho branco
- 1,8 l de caldo de legumes
- Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
- 1/2 xícara de chá de queijo vegetal ralado
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente o arroz e refogue por 4 minutos. Junte o vinho branco e mexa até reduzir. Aos poucos, uma concha de cada vez, coloque o caldo de legumes e misture bem até secar. Por último, coloque o sal, a pimenta-do-reino, o alho-poró e a manteiga de coco e mexa até incorporar com os demais ingredientes. Cozinhe até a manteiga derreter por completo e sirva em seguida com o queijo ralado.
Berinjela empanada
Ingredientes:
- 1 berinjela descascada e cortada em rodelas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 colheres de sopa de água
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 colher de sopa de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Farinha de milho para empanar
- Azeite de oliva para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, salpique com sal e deixe descansar por 30 minutos. Após, lave as rodelas em água corrente e reserve. Em outro recipiente, adicione o azeite, a água, o alho, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e misture bem. Em outro recipiente, disponha a farinha de milho. Passe as rodelas de berinjela no molho e empane na farinha de milho. Repita o processo com todas as rodelas e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha a berinjela sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Torta de legumes com massa de grão-de-bico
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
- 3 colheres de sopa de azeite
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha ralada
- 1 tomate picado
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho amassado
- 1/2 xícara de chá de leite vegetal
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 colher de chá de fermento químico
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
No processador, bata o grão-de-bico, o azeite e o sal até formar uma massa homogênea. Forre uma forma com essa massa, pressionando bem o fundo e as laterais. Reserve. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho, a cenoura e a abobrinha por alguns minutos. Adicione o tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite vegetal, a farinha de trigo e o fermento até ficar homogêneo. Junte o refogado de legumes e misture bem. Despeje o recheio sobre a massa de grão-de-bico e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Sirva quente.
Ravioli
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de água quente
- 1 colher de sobremesa de sal
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- Farinha de trigo para polvilhar
Recheio
- 250 g de queijo vegetal cortado em pedaços
- Cebolinha e salsinha picadas a gosto
- 1 pitada de sal
- Água para cozinhar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal, o azeite e a água e misture bem. Sove a massa até desgrudar das mãos. Reserve. Em outro recipiente, coloque o queijo vegetal, a salsinha, a cebolinha e o sal e misture até incorporar. Reserve.
Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa. Com a ajuda de um rolo, abra a massa, corte com um cortador, recheie, dobre e feche com um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com o auxílio de uma escumadeira, coloque os raviolis e cozinhe até eles subirem para a superfície. Sirva em seguida.
Nhoque de mandioquinha com molho de castanha-de-caju
Ingredientes:
Nhoque
- 500 g de mandioquinha (batata-baroa) descascada e cozida
- 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 pitada de noz-moscada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Água para cozinhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Molho de castanha-de-caju
- 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua (deixar de molho na água por 4 horas)
- 200 ml de leite de coco
- 1 dente de alho
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, amasse a mandioquinha cozida até obter um purê homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos, o azeite, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa lisa e moldável. Depois, em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços, formando os nhoques.
Em seguida, em uma panela com água fervente e salgada, em fogo médio, cozinhe os nhoques até que subam à superfície. Após, retire e reserve. Para o molho, bata no liquidificador as castanhas-de-caju escorridas, o leite de coco, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme liso. Transfira para uma panela e aqueça o molho em fogo baixo até engrossar levemente. Sirva o nhoque com o molho por cima.