Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
De almôndega a quibe

7 receitas vegetarianas para o almoço de domingo

Veja como preparar pratos deliciosos sem carne para deixar o seu fim de semana mais especial
Publicado em 29 de Setembro de 2024 às 13:35

Almôndega de proteína de soja Crédito: Imagem: FotosDo | Shutterstock
Cada vez mais pessoas têm adotado uma dieta vegetariana, seja por questões éticas, de saúde ou ambientais. Com tantas opções deliciosas na culinária, é fácil entender por que essa tendência vem crescendo. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um chef experiente para preparar receitas vegetarianas incríveis. Veja, abaixo, 7 opções!

Almôndega de proteína de soja

Ingredientes:

  • 1 1/2 xícara de chá de proteína texturizada de soja
  • 1/2 cebola descascada e picada
  • 5 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1/2 colher de sopa vinagre de maçã
  • Sal e molho de soja a gosto
  • Água para hidratar
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a proteína de soja, cubra com água e deixe descansar por 15 minutos. Após, escorra a água, lave a proteína de soja em água corrente e esprema bem para sair todo o líquido. Adicione o molho de soja e misture bem. Transfira para um liquidificador, acrescente a cebola, o vinagre de maçã, a farinha de trigo e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Disponha a mistura sobre um recipiente e reserve.
Unte uma assadeira com azeite e reserve. Com uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre a assadeira. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar, cerca de 20 minutos. Sirva em seguida.

Quibe de quinoa

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de trigo para quibe
  • 4 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e ralada
  • Suco de 1 limão
  • 2 xícaras de chá de quinoa cozida
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 2 colheres de sopa de hortelã picada
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 pitada de pimenta-do-reino moída
  • Água para deixar de molho
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o trigo, cubra com água e deixe de molho por 30 minutos. Após, escorra a água e adicione o azeite, a cebola, o suco de limão, a quinoa, a cenoura, as folhas de hortelã, a salsa, o sal e a pimenta-do-reino e misture bem. Unte uma assadeira com azeite, disponha a mistura sobre ela e espalhe. Pincele com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar, aproximadamente 30 minutos. Sirva em seguida.

Risoto de alho-poró

Ingredientes:

  • 2 colheres de sopa de manteiga de coco
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1/2 xícara de chá de vinho branco
  • 1,8 l de caldo de legumes
  • Sal, azeite de oliva e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1 talo de alho-poró cortado em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de queijo vegetal ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e refogue até dourar. Acrescente o arroz e refogue por 4 minutos. Junte o vinho branco e mexa até reduzir. Aos poucos, uma concha de cada vez, coloque o caldo de legumes e misture bem até secar. Por último, coloque o sal, a pimenta-do-reino, o alho-poró e a manteiga de coco e mexa até incorporar com os demais ingredientes. Cozinhe até a manteiga derreter por completo e sirva em seguida com o queijo ralado.

Berinjela empanada

Ingredientes:

  • 1 berinjela descascada e cortada em rodelas
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 3 colheres de sopa de água
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de páprica defumada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Farinha de milho para empanar
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque as rodelas de berinjela, salpique com sal e deixe descansar por 30 minutos. Após, lave as rodelas em água corrente e reserve. Em outro recipiente, adicione o azeite, a água, o alho, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e misture bem. Em outro recipiente, disponha a farinha de milho. Passe as rodelas de berinjela no molho e empane na farinha de milho. Repita o processo com todas as rodelas e reserve. Unte uma assadeira com azeite e disponha a berinjela sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Torta de legumes com massa de grão-de-bico

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido
  • 3 colheres de sopa de azeite
  • 1 pitada de sal
Recheio
  • 1 cenoura ralada
  • 1 abobrinha ralada
  • 1 tomate picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 dente de alho amassado
  • 1/2 xícara de chá de leite vegetal
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 colher de chá de fermento químico
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

No processador, bata o grão-de-bico, o azeite e o sal até formar uma massa homogênea. Forre uma forma com essa massa, pressionando bem o fundo e as laterais. Reserve. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola, o alho, a cenoura e a abobrinha por alguns minutos. Adicione o tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em outro recipiente, coloque o leite vegetal, a farinha de trigo e o fermento até ficar homogêneo. Junte o refogado de legumes e misture bem. Despeje o recheio sobre a massa de grão-de-bico e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos. Sirva quente.
Ravioli Crédito: Imagem: Janosmarton | Shutterstock

Ravioli

Ingredientes:

Massa
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de água quente
  • 1 colher de sobremesa de sal
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Farinha de trigo para polvilhar
Recheio
  • 250 g de queijo vegetal cortado em pedaços
  • Cebolinha e salsinha picadas a gosto
  • 1 pitada de sal
  • Água para cozinhar

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a farinha de trigo, o sal, o azeite e a água e misture bem. Sove a massa até desgrudar das mãos. Reserve. Em outro recipiente, coloque o queijo vegetal, a salsinha, a cebolinha e o sal e misture até incorporar. Reserve.
Polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa. Com a ajuda de um rolo, abra a massa, corte com um cortador, recheie, dobre e feche com um garfo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Com o auxílio de uma escumadeira, coloque os raviolis e cozinhe até eles subirem para a superfície. Sirva em seguida.

Nhoque de mandioquinha com molho de castanha-de-caju

Ingredientes:

Nhoque
  • 500 g de mandioquinha (batata-baroa) descascada e cozida
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 pitada de noz-moscada
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água para cozinhar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
Molho de castanha-de-caju
  • 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua (deixar de molho na água por 4 horas)
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 dente de alho
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, amasse a mandioquinha cozida até obter um purê homogêneo. Adicione a farinha de trigo aos poucos, o azeite, a noz-moscada, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até formar uma massa lisa e moldável. Depois, em uma superfície enfarinhada com farinha de trigo, faça rolinhos com a massa e corte em pequenos pedaços, formando os nhoques.
Em seguida, em uma panela com água fervente e salgada, em fogo médio, cozinhe os nhoques até que subam à superfície. Após, retire e reserve. Para o molho, bata no liquidificador as castanhas-de-caju escorridas, o leite de coco, o alho, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme liso. Transfira para uma panela e aqueça o molho em fogo baixo até engrossar levemente. Sirva o nhoque com o molho por cima.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027
Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados