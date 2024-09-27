5 receitas com arroz para inovar o cardápio

Considerado um dos alimentos mais tradicionais no dia a dia dos brasileiros, o arroz é um ingrediente versátil e pode ser preparado de diversas formas, bem como utilizado em outras receitas para criar pratos saborosos. Além disso, fica pronto em poucos minutos! Pensando nisso, separamos 5 receitas com arroz para você aproveitar. Confira!
Arroz com frango e legumes
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de arroz
- 2 colheres de sopa de azeite
- 1/2 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e ralado
- 300 g depeito de frango cortado em cubos
- 1 xícara de chá de caldo de galinha
- Suco de 1 laranja
- 3 xícaras de chá de água
- Sal a gosto
- 200 g de milho-verde
- 2 xícaras de chá de brócolis
- 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em fatias
- 1 pimentão verde sem sementes e cortado em fatias
- 1 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos
- 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o frango e frite até dourar. Em seguida, abaixe o fogo, junte o arroz e o sal e misture. Após, coloque os pimentões, o milho-verde, os brócolis, a cenoura, o caldo de galinha e o suco de laranja e mexa para incorporar. Cubra com a água, tampe a panela e cozinhe até secar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Arroz biro-biro
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 3 colheres de sopa de azeite
- 3 xícaras de chá de água
- 1 colher de sopa de manteiga
- 100 g debacon picado
- 3 ovos
- Sal a gosto
- 1 1/2 xícaras de chá de arroz
- 100 g de batata-palha
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 3 minutos. Junte a água e cozinhe, em fogo baixo, até secar. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Coloque o bacon e frite. Junte os ovos, tempere com sal e frite, deixando as gemas mole. Desligue o fogo, acrescente o arroz reservado e a batata-palha e misture. Sirva em seguida.
Arroz com cenoura
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 1 colher de chá de páprica defumada
- 1 xícara de chá de arroz
- 1 xícara de chá de cenoura descascada e ralada
- 1 xícara de chá de molho de tomate
- 2 xícaras de chá de água quente
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e a páprica e refogue por 4 minutos. Acrescente o arroz e o sal e mexa sem parar até que ele esteja frito. Junte a cenoura e refogue por mais 3 minutos. Coloque o molho de tomate e a água e cozinhe, em fogo baixo, até o arroz ficar macio. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Arroz verde cremoso
Ingredientes:
- 1 cebola descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e picado
- 1 xícara de chá de arroz
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1/4 de xícara de chá dequeijo gorgonzola picado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 1/2 xícara de chá de água
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre
- Sal e azeite a gosto
Modo de preparo:
No liquidificador, bata a água e o espinafre até ficar homogêneo. Coe e reserve o líquido. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e o sal e refogue por 3 minutos. Junte a água batida com o espinafre e cozinhe, em fogo baixo, até secar. Após, coloque a ervilha, o queijo gorgonzola e a manteiga e misture. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Arroz de forno
Ingredientes:
- 2 gemas de ovo
- 400 g de creme de leite
- 2 xícaras de chá de arroz cozido
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de ervilha fresca
- 1 xícara de chá de frango cozido e desfiado
- 100 g de queijo muçarela picado
- 100 g de presunto picado
- Sal, pimenta-do-reino moída, queijo parmesão ralado e orégano a gosto
- Manteiga para untar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as gemas e o creme de leite e misture até ficar homogêneo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque o arroz, a cenoura, a ervilha, o frango, a muçarela e o presunto e misture. Após, unte um refratário com manteiga e faça uma camada com a mistura de ovos.
Cubra com arroz e repita o processo até preencher toda a forma, finalizando com o arroz. Polvilhe com queijo parmesão e orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.