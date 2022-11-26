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Saboroso

Aprenda a preparar arroz majboos, o prato nacional do Catar

Receita típica dos Emirados Árabes é feita tradicionalmente com frango ou cordeiro e temperada com uma mistura de especiarias
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 26 de Novembro de 2022 às 06:00

A Copa do Mundo Fifa 2022 colocou o Catar no centro das atenções, e a culinária típica do país árabe é um dos principais destaques. O chicken majboos, que chamamos aqui  de galinha majboos ou simplesmente de arroz majboos, é a receita mais famosa. 
Considerado o prato nacional do Catar, o majboos tem como base o arroz basmati temperado com alho, gengibre, pimentas e uma mistura de especiarias conhecida como bizar.
Frango, cordeiro, peixe e até camelo são as carnes grelhadas utilizadas no preparo do majboos. O bizar contém geralmente cominho, cúrcuma, coentro, gengibre, canela e pimenta preta.
Arroz majboos, prato típico do Catar
Arroz majboos com frango e especiarias Crédito: Divino Fogão/Divulgação
Abaixo você confere uma receita adaptada pelos chefs da rede de restaurantes Divino Fogão. Ela é mais simples de preparar, com ingredientes do nosso dia a dia, e também fica uma delícia. Confira! 

MAJBOOS (ou machboos)

Rendimento: porção com 1,6kg, em média
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES: 
  • 250g de arroz parboilizado
  • 1kg de coxa e sobrecoxa de frango
  • 200g de tomate picado
  • 200g de cebola picada
  • 100g de extrato de tomate
  • 3 dentes de alho
  • Sal a gosto
  • 100g de amêndoas
  • 200g de cebola cortada em tiras
  • Salsinha a gosto
  • Especiarias em pó (cravo, canela, cúrcuma, cardamomo) a gosto
  • 100 ml de azeite
  • 1 litro de água
MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite. 
  2. Em seguida, coloque os pedaços de frango e refogue até dar uma dourada.
  3. Em seguida, acrescente os tomates, o extrato e as especiarias. 
  4. Refogue por alguns minutos, adicione a água e deixe ferver. 
  5. Acrescente o arroz e o sal e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos. 
  6. Em um frigideira, acrescente azeite e doure as amêndoas.
  7. Coloque as cebolas em tiras e refogue até murchar. 
  8. Para finalizar, coloque o arroz na travessa com as cebolas e amêndoas e finalize com salsinha.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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