Aprenda a preparar arroz majboos, o prato nacional do Catar

A Copa do Mundo Fifa 2022 colocou o Catar no centro das atenções, e a culinária típica do país árabe é um dos principais destaques. O chicken majboos, que chamamos aqui de galinha majboos ou simplesmente de arroz majboos, é a receita mais famosa.

Considerado o prato nacional do Catar, o majboos tem como base o arroz basmati temperado com alho, gengibre, pimentas e uma mistura de especiarias conhecida como bizar.

Frango, cordeiro, peixe e até camelo são as carnes grelhadas utilizadas no preparo do majboos. O bizar contém geralmente cominho, cúrcuma, coentro, gengibre, canela e pimenta preta.

Arroz majboos com frango e especiarias Crédito: Divino Fogão/Divulgação

Abaixo você confere uma receita adaptada pelos chefs da rede de restaurantes Divino Fogão. Ela é mais simples de preparar, com ingredientes do nosso dia a dia, e também fica uma delícia. Confira!

MAJBOOS (ou machboos)

Rendimento: porção com 1,6kg, em média

Tempo de preparo: 25 minutos

Nível: fácil



INGREDIENTES:

250g de arroz parboilizado



1kg de coxa e sobrecoxa de frango



200g de tomate picado



200g de cebola picada



100g de extrato de tomate



3 dentes de alho



Sal a gosto



100g de amêndoas



200g de cebola cortada em tiras



Salsinha a gosto



Especiarias em pó (cravo, canela, cúrcuma, cardamomo) a gosto



100 ml de azeite



1 litro de água

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite. Em seguida, coloque os pedaços de frango e refogue até dar uma dourada. Em seguida, acrescente os tomates, o extrato e as especiarias. Refogue por alguns minutos, adicione a água e deixe ferver. Acrescente o arroz e o sal e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Em um frigideira, acrescente azeite e doure as amêndoas. Coloque as cebolas em tiras e refogue até murchar. Para finalizar, coloque o arroz na travessa com as cebolas e amêndoas e finalize com salsinha.