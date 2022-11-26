Aprenda a preparar arroz majboos, o prato nacional do Catar

A Copa do Mundo Fifa 2022 colocou o Catar no centro das atenções, e a culinária típica do país árabe é um dos principais destaques. O chicken majboos, que chamamos aqui de galinha majboos ou simplesmente de arroz majboos, é a receita mais famosa.
Considerado o prato nacional do Catar, o majboos tem como base o arroz basmati temperado com alho, gengibre, pimentas e uma mistura de especiarias conhecida como bizar.
Frango, cordeiro, peixe e até camelo são as carnes grelhadas utilizadas no preparo do majboos. O bizar contém geralmente cominho, cúrcuma, coentro, gengibre, canela e pimenta preta.
Abaixo você confere uma receita adaptada pelos chefs da rede de restaurantes Divino Fogão. Ela é mais simples de preparar, com ingredientes do nosso dia a dia, e também fica uma delícia. Confira!
MAJBOOS (ou machboos)
Rendimento: porção com 1,6kg, em média
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 25 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 250g de arroz parboilizado
- 1kg de coxa e sobrecoxa de frango
- 200g de tomate picado
- 200g de cebola picada
- 100g de extrato de tomate
- 3 dentes de alho
- Sal a gosto
- 100g de amêndoas
- 200g de cebola cortada em tiras
- Salsinha a gosto
- Especiarias em pó (cravo, canela, cúrcuma, cardamomo) a gosto
- 100 ml de azeite
- 1 litro de água
MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, refogue a cebola e o alho no azeite.
- Em seguida, coloque os pedaços de frango e refogue até dar uma dourada.
- Em seguida, acrescente os tomates, o extrato e as especiarias.
- Refogue por alguns minutos, adicione a água e deixe ferver.
- Acrescente o arroz e o sal e deixe cozinhar por aproximadamente 10 minutos.
- Em um frigideira, acrescente azeite e doure as amêndoas.
- Coloque as cebolas em tiras e refogue até murchar.
- Para finalizar, coloque o arroz na travessa com as cebolas e amêndoas e finalize com salsinha.
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.