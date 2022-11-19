Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Aromático

Receita de bolo indiano é certeira para quem ama especiarias

Com recheio e cobertura de brigadeiro branco polvilhado com canela, o doce é simples de preparar e rende em média dez fatias
Evelize Calmon

Publicado em 19 de Novembro de 2022 às 06:00

O bolo indiano tem como marca registrada a adição de canela, logo, é perfeito para quem adora consumir especiarias.
O recheio da receita que mostramos abaixo é um brigadeiro branco irresistível, enriquecido com gemas, e a massa é composta por dois tipos de farinha: de trigo e de rosca.  
Gostou dessa ideia para o seu café da tarde? Então, acompanhe o modo de preparo passo a passo.  

BOLO INDIANO

Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 90 minutos
Nível: fácil
Bolo indiano
Bolo indiano fica pronto em uma hora e meia Crédito: Renata/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • Recheio: 
  • 1 lata de leite condensado
  • 2 gemas
  • 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
  • Massa:
  • 6 gemas
  • 1 xicara (chá) de açúcar mascavo
  • Meia xicara (chá) de açúcar
  • 1 xicara (chá) de farinha de trigo tradicional 
  • Meia xicara (chá) de farinha de rosca
  • Meia xicara (chá) de óleo
  • Canela em pó para finalizar
MODO DE PREPARO:
  1. Para o recheio, misture os ingredientes e leve ao fogo médio até começar a engrossar e soltar do fundo da panela. Reserve.
  2. Para a massa, bata as gemas com o açúcar até obter um creme fofo. 
  3. Junte o óleo, a farinha, a canela e a noz-moscada. Misture bem. 
  4. Por último acrescente as claras batidas em neve.
  5. Coloque a massa em uma forma para bolo inglês untada e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.
  6. Desenforme o bolo e corte a massa ao meio. 
  7. Recheie o bolo, coloque a outra metade da massa por cima e cubra com o brigadeiro branco. 
  8. Finalize polvilhando canela em pó sobre a cobertura.
Fonte. Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados