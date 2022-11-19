Receita de bolo indiano é certeira para quem ama especiarias

O bolo indiano tem como marca registrada a adição de canela, logo, é perfeito para quem adora consumir especiarias.
O recheio da receita que mostramos abaixo é um brigadeiro branco irresistível, enriquecido com gemas, e a massa é composta por dois tipos de farinha: de trigo e de rosca.
Gostou dessa ideia para o seu café da tarde? Então, acompanhe o modo de preparo passo a passo.
BOLO INDIANO
Rendimento: 10 fatias, em média
Tempo de preparo: 90 minutos
Nível: fácil
Tempo de preparo: 90 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Recheio:
- 1 lata de leite condensado
- 2 gemas
- 2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
- Massa:
- 6 gemas
- 1 xicara (chá) de açúcar mascavo
- Meia xicara (chá) de açúcar
- 1 xicara (chá) de farinha de trigo tradicional
- Meia xicara (chá) de farinha de rosca
- Meia xicara (chá) de óleo
- Canela em pó para finalizar
MODO DE PREPARO:
- Para o recheio, misture os ingredientes e leve ao fogo médio até começar a engrossar e soltar do fundo da panela. Reserve.
- Para a massa, bata as gemas com o açúcar até obter um creme fofo.
- Junte o óleo, a farinha, a canela e a noz-moscada. Misture bem.
- Por último acrescente as claras batidas em neve.
- Coloque a massa em uma forma para bolo inglês untada e leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 30 minutos.
- Desenforme o bolo e corte a massa ao meio.
- Recheie o bolo, coloque a outra metade da massa por cima e cubra com o brigadeiro branco.
- Finalize polvilhando canela em pó sobre a cobertura.
Fonte. Renata.