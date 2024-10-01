5 receitas com sardinha para o almoço

A sardinha é um peixe pequeno, encontrado em águas salgadas, amplamente consumido ao redor do mundo. Rica em ômega 3, vitaminas B12 e D, além de minerais como cálcio, ferro e selênio, ela é benéfica para a saúde. O consumo regular ajuda a melhorar a saúde do coração, reduzir inflamações, fortalecer os ossos e o sistema imunológico.
Além disso, é uma excelente fonte de proteínas. Versátil na culinária, pode ser utilizada em diversas receitas. Por isso, confira como preparar receitas com sardinha para o almoço!
Sardinha ao molho
Ingredientes:
- 12 sardinha limpas
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 xícara de chá de purê de tomate
- 1/4 de xícara de chá de suco de limão
- 2 colheres de sopa de salsa picada
- 1 colher de chá de orégano
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure a cebola e o alho. Adicione o purê de tomate, o suco de limão, a salsa, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Aguarde ferver e reserve. Passe as sardinhas no azeite e arrume em uma assadeira. Adicione com o molho reservado e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.
Sardinha assada
Ingredientes:
- 8 sardinhas frescas, inteiras, limpas e abertas
- 1 xícara de chá de tomate-cereja
- 1 cabeça de alho
- 4 ramos de tomilho
- 1 limão cortado em rodelas
- Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, tempere as sardinhas com sal e pimenta-do-reino. Em cada sardinha, coloque 2 fatias de limão e feche-a. Coloque as sardinhas em uma forma untada com azeite, deixando espaços entre elas. Adicione o tomate-cereja, o alho e o tomilho. Regue com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.
Sardinha empanada
Ingredientes:
- 4 sardinhas frescas com pele, limpas e abertas
- 1/2 xícara de chá de fubá
- Suco de 1/2 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque as sardinhas e tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Coloque o fubá em um prato, tempere com sal e misture. Reserve. Escorra o excesso de líquido das sardinhas e empane-as no fubá. Coloque o óleo em uma panela e leve ao fogo médio para aquecer. Frite as sardinhas até ficarem douradas e crocantes. Coloque em um prato com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo. Sirva em seguida .
Cuscuz paulista
Ingredientes:
- 1 cebola picada
- 1/3 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 200 g de ervilha escorrida
- 1/2 xícara de chá de azeitonas verdes picadas
- 340 ml de molho de tomate
- 250 g sardinha escorrida
- 1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado
- 2 xícaras de chá de caldo de legumes quente
- 3 xícaras de chá de farinha de milho flocada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Para decorar:
- 3 ovos cozidos cortados em rodelas
- 2 tomates cortados em rodelas
- 1/2 pimentão vermelho cortado em tiras
Modo de preparo:
Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até murchar. Em seguida, acrescente o pimentão, a ervilha e a azeitona e refogue por 1 minuto. Junte o molho de tomate, metade da sardinha, o cheiro-verde e o caldo de legumes e misture. Quando levantar fervura, acrescente a farinha de milho de uma só vez, sempre mexendo. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe, sem parar de mexer, por 5 minutos.
Unte com azeite uma forma com furo no centro, distribua as rodelas de ovo, as rodelas de tomate, a sardinha restante e as tiras de pimentão. Despeje a massa do cuscuz e alise a superfície. Aguarde 10 minutos. Após, desenforme e sirva.
Arroz com sardinha
Ingredientes:
- 1 colher de sopa de óleo
- 1 cebola picada
- 1 1/2 xícara de chá de arroz
- 3 xícaras de chá de água fervente
- 1 colher de sopa de cheiro-verde picado
- 2 ovos ligeiramente batidos
- 125 g de sardinha com óleo
- Sal a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio e doure a cebola. Adicione o arroz e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e o sal. Misture e cozinhe até secar a água. Em seguida, adicione os ovos e a sardinha. Misture até o ovo cozinhar. Finalize com o cheiro-verde e sirva em seguida.