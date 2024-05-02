Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vapt-vupt

3 receitas com atum em lata para fazer em poucos minutos

Comemore o Dia Mundial do Atum, 2 de maio, com dicas de pratos econômicos e irresistíveis que tem o peixe como protagonista
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 10:59

Imagem Edicase Brasil
Panqueca de atum com molho branco
O atum é um dos peixes mais populares no mundo. Bastante versátil, ele pode ser utilizado nos mais variados tipos de pratos. É uma opção ideal para quem deseja uma alimentação prática, saborosa e nutritiva, pois é fonte de proteína e possui baixo teor de gordura saturada.
A seguir, confira três receitas com atum em lata para você preparar em casa em poucos minutos e aproveitar todos os benefícios desse peixe!

PANQUECA DE ATUM COM MOLHO BRANCO

Ingredientes:

  • Massa:
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 2 ovos
  • Sal a gosto
  • 1 colher de cháde fermento químico em pó
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
  • Óleo para untar
  • Recheio: 
  • 360 g de atum escorrido
  • 2 xícaras de chá de requeijão cremoso
  • 1 cebola descascada e ralada
  • Molho: 
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino branca moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado para polvilhar

Modo de preparo:

Massa: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma colher, separe a massa em pequenas porções, disponha sobre a panela e frite até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio: em um recipiente, coloque o atum, o requeijão, a cebola ralada e misture bem. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco do recheio e disponha sobre um dos discos de massa, espalhe bem e enrole. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma travessa. Reserve.
Molho: em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre para não empelotar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, despeje o molho sobre as panquecas, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Salada de macarrão com atum

SALADA DE MACARRÃO COM ATUM

Ingredientes:

  • 100 g de macarrão parafuso
  • 120 g de atum defumado
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 150 g de tomates-cereja
  • Água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Queijo ralado para polvilhar
  • Azeitonas pretas sem caroço e ervilha para decorar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo do atum e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e refogue até dourar. Junte o tomate-cereja e cozinhe bem. Disponha o macarrão sobre a panela e misture. Por último, coloque o atum e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, polvilhe com o queijo ralado e decore com as azeitonas pretas e as ervilhas. Sirva em seguida.

PATÊ DE ATUM

Ingredientes:

  • 120 g de atum em lata
  • 2 colheres de sopa de maionese
  • Sal a gosto
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de salsa picada
  • Torradas para servir

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque o atum, a maionese , a cebola, a salsa e o sal, amasse e misture até obter uma pasta homogênea. Com a ajuda de uma colher, disponha o patê sobre as torradas e sirva em seguida.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados