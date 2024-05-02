3 receitas com atum em lata para fazer em poucos minutos

O atum é um dos peixes mais populares no mundo. Bastante versátil, ele pode ser utilizado nos mais variados tipos de pratos. É uma opção ideal para quem deseja uma alimentação prática, saborosa e nutritiva, pois é fonte de proteína e possui baixo teor de gordura saturada.
A seguir, confira três receitas com atum em lata para você preparar em casa em poucos minutos e aproveitar todos os benefícios desse peixe!
PANQUECA DE ATUM COM MOLHO BRANCO
Ingredientes:
- Massa:
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 3 xícaras de chá de leite
- 2 ovos
- Sal a gosto
- 1 colher de cháde fermento químico em pó
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos
- Óleo para untar
- Recheio:
- 360 g de atum escorrido
- 2 xícaras de chá de requeijão cremoso
- 1 cebola descascada e ralada
- Molho:
- 2 xícaras de chá de leite
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- Sal, noz-moscada e pimenta-do-reino branca moída a gosto
- 1/2 xícara de chá de cheiro-verde picado para polvilhar
Modo de preparo:
Massa: em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com o auxílio de uma colher, separe a massa em pequenas porções, disponha sobre a panela e frite até começar a fazer bolhas. Vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio: em um recipiente, coloque o atum, o requeijão, a cebola ralada e misture bem. Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco do recheio e disponha sobre um dos discos de massa, espalhe bem e enrole. Repita o processo com toda a massa e disponha sobre uma travessa. Reserve.
Molho: em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio até levantar fervura. Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para derreter. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma pasta homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e cozinhe por 10 minutos, mexendo sempre para não empelotar. Tempere com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, despeje o molho sobre as panquecas, polvilhe com cheiro-verde e sirva em seguida.
SALADA DE MACARRÃO COM ATUM
Ingredientes:
- 100 g de macarrão parafuso
- 120 g de atum defumado
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 dentes de alho descascados e picados
- 150 g de tomates-cereja
- Água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Queijo ralado para polvilhar
- Azeitonas pretas sem caroço e ervilha para decorar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione o macarrão e cozinhe até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra a água e reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo do atum e a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente o alho e refogue até dourar. Junte o tomate-cereja e cozinhe bem. Disponha o macarrão sobre a panela e misture. Por último, coloque o atum e mexa para incorporar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo, polvilhe com o queijo ralado e decore com as azeitonas pretas e as ervilhas. Sirva em seguida.
PATÊ DE ATUM
Ingredientes:
- 120 g de atum em lata
- 2 colheres de sopa de maionese
- Sal a gosto
- 1/2 xícara de chá de cebola descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de salsa picada
- Torradas para servir
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque o atum, a maionese , a cebola, a salsa e o sal, amasse e misture até obter uma pasta homogênea. Com a ajuda de uma colher, disponha o patê sobre as torradas e sirva em seguida.
