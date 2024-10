Musse de leite em pó com chocolate branco é dica para adoçar o domingo

Pudim , picolé e pipoca são receitas irresistíveis feitas com leite em pó que você confere aqui, no HZ. Mas o ingrediente queridinho de muitos confeiteiros no Brasil serve de inspiração para vários outros tipos de sobremesa.

MUSSE DE LEITE EM PÓ COM CHOCOLATE BRANCO

Ingredientes:

Modo de preparo:

Montagem:

Disponha pequenas porções do creme no fundo das taças em que serão servidas as musses. Em seguida, acrescente uma camada generosa de chocolate branco ralado e finalize com mais uma porção de musse de leite em pó.