Minibolo vulcão de leite em pó: veja receita simples e deliciosa

Que tal um minibolo de leite em pó bem fofinho, com bastaaaaaante cobertura? Se estiver com vontade e quiser botar a mão na massa, dê só uma olhada na receita que o HZ separou.



O minibolo vulcão é uma boa pedida para servir no café, com charme, e também presentear, adoçando o dia de uma pessoa querida. O segredo da gostosura está na dose generosa de cobertura, que traz o sabor irresistível do leite em pó. Confira o passo a passo.