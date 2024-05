O Dia das Mães está chegando, e para retribuir todo o amor e carinho a elas, te ensino a fazer um bolo cremoso de chocolate com frutas vermelhas que é simplesmente maravilhoso. É um doce perfeito para essa data tão especial!



Rápido de fazer (e com poucos ingredientes), ele tem uma cremosidade sem igual. Além disso, a combinação de chocolate com frutas vermelhas deixa a preparação irresistível.



Mas, atenção para algumas dicas importantes na hora de prepará-lo: o tempo de forno é curto (20 minutos), a 200ºC, pois o centro ainda deve estar úmido quando você for servir. É o que garante a cremosidade.