Pavê simples de amendoim: aprenda receita passo a passo

Pavê simples de amendoim Crédito: Renata/Divulgação

Que tal uma receita de pavê simples e delicioso para adoçar o seu fim de semana? Uma versão clássica desse doce, que agrada em cheio às formiguinhas de plantão, contém amendoim. É nela que HZ aposta como dica de sobremesa.

Antes de acompanhar o passo a passo que mostramos a seguir, separe uma travessa grande e junte os ingredientes, que são todos fáceis de encontrar no mercado mais próximo e não custam caro.

PAVÊ SIMPLES DE AMENDOIM

Ingredientes:

Montagem:

2 pacotes de biscoito laminado maizena (200g)

3 xícaras (400g) de amendoim torrado e moído sem sal (reserve 100g do amendoim para decoração e finalização)

Creme:

2 latas de leite condensado



1 xícara e 2/3 (400ml) de leite (reserve 100ml para umedecer os biscoitos)



2 gemas



1 xícara (rasa) (200g) de creme de leite

Modo de preparo:

Creme: em uma panela média, junte o leite condensado, 300 ml de leite, as gemas peneiradas, misture bem e leve ao fogo baixo até obter um creme espesso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, 300 g de amendoim triturado e deixe esfriar. Montagem: em um refratário, comece colocando uma camada de creme e, em seguida, os biscoitos umedecidos em leite, alternando as camadas. Finalize com uma camada de creme e mais o amendoim reservado.

Leve à geladeira por, no mínimo, quatro horas. Se preferir, prepare na véspera.



Rendimento: 20 porções, em média

Tempo de preparo: 4h20, em média

Nível: fácil

Fonte: Renata.

