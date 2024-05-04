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Para adoçar

Pavê simples de amendoim: aprenda receita passo a passo

Sobremesa é uma das mais tradicionais nas refeições de fim de semana. Veja dicas do HZ para arrasar no preparo
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 07:00

Pavê simples de amendoim
Pavê simples de amendoim Crédito: Renata/Divulgação
Que tal uma receita de pavê simples e delicioso para adoçar o seu fim de semana? Uma versão clássica desse doce, que agrada em cheio às formiguinhas de plantão, contém amendoim. É nela que HZ aposta como dica de sobremesa. 
Antes de acompanhar o passo a passo que mostramos a seguir, separe uma travessa grande e junte os ingredientes, que são todos fáceis de encontrar no mercado mais próximo e não custam caro. 

PAVÊ SIMPLES DE AMENDOIM

Ingredientes: 

Montagem: 
  • 2 pacotes de biscoito laminado maizena (200g)
  • 3 xícaras (400g) de amendoim torrado e moído sem sal (reserve 100g do amendoim para decoração e finalização)
Creme:
  • 2 latas de leite condensado
  • 1 xícara e 2/3 (400ml) de leite (reserve 100ml para umedecer os biscoitos)
  • 2 gemas
  • 1 xícara (rasa) (200g) de creme de leite

Modo de preparo: 

  1. Creme: em uma panela média, junte o leite condensado, 300 ml de leite, as gemas peneiradas, misture bem e leve ao fogo baixo até obter um creme espesso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, 300 g de amendoim triturado e deixe esfriar.
  2. Montagem: em um refratário, comece colocando uma camada de creme e, em seguida, os biscoitos umedecidos em leite, alternando as camadas. Finalize com uma camada de creme e mais o amendoim reservado.
  3. Leve à geladeira por, no mínimo, quatro horas. Se preferir, prepare na véspera.
Rendimento: 20 porções, em média
Tempo de preparo: 4h20, em média
Nível: fácil
Fonte: Renata. 
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