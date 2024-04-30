Confira cinco receitas de arroz-doce cremoso

O arroz-doce é uma sobremesa popular entre os brasileiros. Preparado com arroz, leite e açúcar, também pode ser combinado com frutas ou chocolate. Simples de fazer, esse doce pode ser servido quente ou frio. Por isso, separamos 5 receitas diferenciadas e de dar água na boca para você experimentar. Confira!
ARROZ-DOCE COM CRAVO E CANELA
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz lavado e escorrido
- 3 xícaras de chá de água
- 3 xícaras de chá de leite
- 1 colher de sopa de açúcar
- Cravo-da-índia e canela em pau a gosto
- Canela em pó para polvilhar
- 200 g de leite condensado
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o arroz, o cravo-da-índia, a canela em pau e a água. Leve para cozinhar em fogo baixo até o arroz ficar macio. Após, retire a canela em pau e o cravo-da-índia, adicione o leite, o leite condensado e o açúcar. Misture e cozinhe, em fogo médio, até levantar fervura. Abaixe o fogo e mexa até engrossar. Desligue o fogo, distribua o arroz-doce em taças ou ramequins, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.
ARROZ-DOCE COM MARACUJÁ
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz lavado e escorrido
- 1 l de água
- 24 g de gelatina em pó sem sabor
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 250 ml de suco de maracujá
- Polpa de 1 maracujá
- Água para dissolver a gelatina
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o arroz e a água e leve ao fogo baixo até secar, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina, cubra com água e mexa até dissolver completamente. Transfira a mistura para um liquidificador, acrescente o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura sobre o arroz reservado, adicione a polpa de maracujá e misture bem. Distribua em taças e sirva em seguida.
ARROZ-DOCE COM CHOCOLATE
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz lavado e escorrido
- 200 g de chocolate meio amargo derretido
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 1 litro de água
- 1 litro de leite
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o arroz, o chocolate em pó e a água e leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até secar. Após, adicione o leite e o leite condensado e mexa até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o chocolate derretido, o creme de leite e misture para incorporar os ingredientes. Sirva em seguida.
ARROZ-DOCE COM LEITE DE COCO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz lavado e escorrido
- 2 xícaras de chá de água
- 1 l de leite
- 395 g de leite condensado
- 200 ml de leite de coco
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 pitada de sal
- 1 canela em pau
- Casca de 1 limão
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o arroz e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Adicione o leite, o leite condensado, o leite de coco, a manteiga, o sal, a casca de limão e a canela e pau. Cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até engrossar. Retire a casca de limão e a canela em pau. Transfira o arroz-doce para uma travessa ou tigelas individuais. Polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.
ARROZ-DOCE COM MORANGO
Ingredientes:
- 1 xícara de arroz lavado e escorrido
- 2 xícaras de chá de água
- 1 l de leite
- 395 g de leite condensado
- 200 g de morango cortado em fatias
- 1 colher de sopa de manteiga
- 1 pitada de sal
- 1 canela em pau
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o arroz e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Adicione o leite, o leite condensado, a manteiga, o sal e a canela em pau. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Retire a canela em pau.
Adicione os morangos fatiados ao arroz-doce e misture delicadamente. Transfira-o para uma travessa ou tigelas individuais. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.