Sobremesa

Confira cinco receitas de arroz-doce cremoso

Aprenda a preparar diferentes versões desse prato tradicional
Portal Edicase

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 19:15

Imagem Edicase Brasil
Arroz-doce com cravo e canela Crédito: RHJPhtotos | Shutterstock
O arroz-doce é uma sobremesa popular entre os brasileiros. Preparado com arroz, leite e açúcar, também pode ser combinado com frutas ou chocolate. Simples de fazer, esse doce pode ser servido quente ou frio. Por isso, separamos 5 receitas diferenciadas e de dar água na boca para você experimentar. Confira!

ARROZ-DOCE COM CRAVO E CANELA 

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de arroz lavado e escorrido
  • 3 xícaras de chá de água
  • 3 xícaras de chá de leite
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • Cravo-da-índia e canela em pau a gosto
  • Canela em pó para polvilhar
  • 200 g de leite condensado

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o arroz, o cravo-da-índia, a canela em pau e a água. Leve para cozinhar em fogo baixo até o arroz ficar macio. Após, retire a canela em pau e o cravo-da-índia, adicione o leite, o leite condensado e o açúcar. Misture e cozinhe, em fogo médio, até levantar fervura. Abaixe o fogo e mexa até engrossar. Desligue o fogo, distribua o arroz-doce em taças ou ramequins, polvilhe com canela em pó e sirva em seguida. 

ARROZ-DOCE COM MARACUJÁ

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de arroz lavado e escorrido
  • 1 l de água
  • 24 g de gelatina em pó sem sabor
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 250 ml de suco de maracujá
  • Polpa de 1 maracujá
  • Água para dissolver a gelatina

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o arroz e a água e leve ao fogo baixo até secar, mexendo de vez em quando. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, coloque a gelatina, cubra com água e mexa até dissolver completamente. Transfira a mistura para um liquidificador, acrescente o leite condensado, o creme de leite e o suco de maracujá e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura sobre o arroz reservado, adicione a polpa de maracujá e misture bem. Distribua em taças e sirva em seguida. 

ARROZ-DOCE COM CHOCOLATE

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de arroz lavado e escorrido
  • 200 g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 xícara de chá de chocolate em pó
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 1 litro de água
  • 1 litro de leite

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o arroz, o chocolate em pó e a água e leve ao fogo médio, mexendo de vez em quando, até secar. Após, adicione o leite e o leite condensado e mexa até engrossar. Desligue o fogo, acrescente o chocolate derretido, o creme de leite e misture para incorporar os ingredientes. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Arroz-doce com leite de coco Crédito: Sergio Hayashi | Shutterstock

ARROZ-DOCE COM LEITE DE COCO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de arroz lavado e escorrido
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 200 ml de leite de coco
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal
  • 1 canela em pau
  • Casca de 1 limão
  • Canela em pó para polvilhar

Modo de preparo: 

Em uma panela, coloque o arroz e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Adicione o leite, o leite condensado, o leite de coco, a manteiga, o sal, a casca de limão e a canela e pau. Cozinhe em fogo médio, mexendo ocasionalmente, até engrossar. Retire a casca de limão e a canela em pau. Transfira o arroz-doce para uma travessa ou tigelas individuais. Polvilhe com canela em pó e sirva em seguida.

ARROZ-DOCE COM MORANGO

Ingredientes:

  • 1 xícara de arroz lavado e escorrido
  • 2 xícaras de chá de água
  • 1 l de leite
  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de morango cortado em fatias
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 pitada de sal
  • 1 canela em pau

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o arroz e a água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Adicione o leite, o leite condensado, a manteiga, o sal e a canela em pau. Cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Retire a canela em pau.
Adicione os morangos fatiados ao arroz-doce e misture delicadamente. Transfira-o para uma travessa ou tigelas individuais. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

