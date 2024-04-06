Veja 5 receitas de petiscos para o final de semana

Servir petiscos durante reuniões e festas é uma tradição desde os tempos antigos. Com origem no Império Romano, alimentos eram oferecidos aos convidados para saciar a fome enquanto se divertiam.
Mas com o tempo, devido ao preparo simples e prático, esse tipo de refeição conquistou o mundo e, hoje, é uma das principais atrações durante as comemorações.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de petiscos para você fazer em poucos minutos e aproveitar o final de semana. Confira!
ENROLADINHO DE SALSICHA
Ingredientes:
- 5 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1 ovo
- 5 xícaras de chá de farinha de rosca
- 400 ml deleite
- 10 salsichas aferventadas
- 400 ml de água quente
- 1 xícara de chá de caldo de carne
- 100 g de manteiga
- 1 colher de sopa de sal
- 1 ovo batido para empanar
- Farinha de trigo para enfarinhar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque a água, o leite, o caldo de carne, a manteiga e o sal, misture e leve ao fogo médio para ferver. Após, retire do fogo, adicione a farinha de trigo e o ovo e misture bem. Leve novamente ao fogo e cozinhe até a massa desprender do fundo da panela. Desligue o fogo e espere a massa esfriar. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, sove e divida em duas partes iguais.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, recheie com a salsicha e feche enrolando ao redor dela, elevando a parte superior e inferior sobre as pontas. Repita o processo com toda a massa e passe os enroladinhos no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os enroladinhos sobre a panela e frite até dourar. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.
AMENDOIM DOCE CROCANTE
Ingredientes:
- 210g de amendoim sem casca
- 1 1/2 xícara de chá de açúcar
- 240 ml de água
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque o amendoim e leve ao fogo médio para torrar por três minutos. Acrescente o açúcar, a água e aumente o fogo. Cozinhe até obter uma textura esbranquiçada, mexendo sempre. Em seguida, desligue o fogo, coloque os amendoins em um recipiente, espere esfriar e sirva em seguida.
DADINHO DE TAPIOCA DE QUEIJO COALHO
Ingredientes:
- 1/2 l de leite integral quente
- 250 g de goma de tapioca
- 1 colher de chá de sal
- 400 g de queijo coalho ralado
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a tapioca, o queijo e o sal e misture bem. Adicione o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Forre uma assadeira com plástico-filme, despeje a massa sobre ela e espalhe. Leve à geladeira até firmar.
Retire da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque os cubos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
ESPETINHO DE FRANGO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de caldo de frango
- 2 colheres de sopa de mostarda
- 1 colher de chá de suco de limão
- 1/2 dente de alho descascado e picado
- 4 peitos de frango cortados em cubos
- Tomilho a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, coloque a mostarda, o suco de limão, o alho, o tomilho e o caldo de frango e misture bem. Adicione o frango, mexa para incorporar, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, organize os frangos nos espetos e disponha-os sobre uma assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.
SALAME RECHEADO COM CREME DE RICOTA
Ingredientes:
- 250 g de creme de leite
- 200 g ricota
- 1/5 de xícara de chá de suco de limão
- 300 g de salame fatiado
- 2 colheres de sopa de alcaparras
- Sal e azeitonas pretas a gosto
Modo de preparo:
Em um liquidificador, coloque o creme de leite, a ricota, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Após, enrole os salames no formato de um cone e prenda com palitos. Recheie com o creme de ricota e enfeite com as azeitonas. Sirva em seguida.
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