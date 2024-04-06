Veja 5 receitas de petiscos para o final de semana

Enroladinho de salsicha Crédito: flanovais | Shutterstock

Servir petiscos durante reuniões e festas é uma tradição desde os tempos antigos. Com origem no Império Romano, alimentos eram oferecidos aos convidados para saciar a fome enquanto se divertiam.

Mas com o tempo, devido ao preparo simples e prático, esse tipo de refeição conquistou o mundo e, hoje, é uma das principais atrações durante as comemorações.

Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de petiscos para você fazer em poucos minutos e aproveitar o final de semana. Confira!

ENROLADINHO DE SALSICHA

Ingredientes:

5 xícaras de chá de farinha de trigo

1 ovo

5 xícaras de chá de farinha de rosca

400 ml deleite

10 salsichas aferventadas

400 ml de água quente

1 xícara de chá de caldo de carne

100 g de manteiga

1 colher de sopa de sal

1 ovo batido para empanar

Farinha de trigo para enfarinhar

Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água, o leite, o caldo de carne, a manteiga e o sal, misture e leve ao fogo médio para ferver. Após, retire do fogo, adicione a farinha de trigo e o ovo e misture bem. Leve novamente ao fogo e cozinhe até a massa desprender do fundo da panela. Desligue o fogo e espere a massa esfriar. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, sove e divida em duas partes iguais.

Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, recheie com a salsicha e feche enrolando ao redor dela, elevando a parte superior e inferior sobre as pontas. Repita o processo com toda a massa e passe os enroladinhos no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os enroladinhos sobre a panela e frite até dourar. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

AMENDOIM DOCE CROCANTE

Ingredientes:

210g de amendoim sem casca

1 1/2 xícara de chá de açúcar

240 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o amendoim e leve ao fogo médio para torrar por três minutos. Acrescente o açúcar, a água e aumente o fogo. Cozinhe até obter uma textura esbranquiçada, mexendo sempre. Em seguida, desligue o fogo, coloque os amendoins em um recipiente, espere esfriar e sirva em seguida.

DADINHO DE TAPIOCA DE QUEIJO COALHO

Ingredientes:

1/2 l de leite integral quente

250 g de goma de tapioca

1 colher de chá de sal

400 g de queijo coalho ralado

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a tapioca, o queijo e o sal e misture bem. Adicione o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Forre uma assadeira com plástico-filme, despeje a massa sobre ela e espalhe. Leve à geladeira até firmar.

Retire da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque os cubos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.

Espetinho de frango Crédito: Tatiana Volgutova | Shutterstock

ESPETINHO DE FRANGO

Ingredientes:

1 xícara de chá de caldo de frango

2 colheres de sopa de mostarda

1 colher de chá de suco de limão

1/2 dente de alho descascado e picado

4 peitos de frango cortados em cubos

Tomilho a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a mostarda, o suco de limão, o alho, o tomilho e o caldo de frango e misture bem. Adicione o frango, mexa para incorporar, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, organize os frangos nos espetos e disponha-os sobre uma assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

SALAME RECHEADO COM CREME DE RICOTA

Ingredientes:

250 g de creme de leite

200 g ricota

1/5 de xícara de chá de suco de limão

300 g de salame fatiado

2 colheres de sopa de alcaparras

Sal e azeitonas pretas a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o creme de leite, a ricota, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Após, enrole os salames no formato de um cone e prenda com palitos. Recheie com o creme de ricota e enfeite com as azeitonas. Sirva em seguida.