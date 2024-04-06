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Veja 5 receitas de petiscos para o final de semana

Enroladinho, amendoim adocicado e dadinho de tapioca estão na lista do HZ com pratos deliciosos e práticos para saciar o apetite
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Abril de 2024 às 07:00

Imagem Edicase Brasil
Enroladinho de salsicha  Crédito: flanovais | Shutterstock
Servir petiscos durante reuniões e festas é uma tradição desde os tempos antigos. Com origem no Império Romano, alimentos eram oferecidos aos convidados para saciar a fome enquanto se divertiam.
Mas com o tempo, devido ao preparo simples e prático, esse tipo de refeição conquistou o mundo e, hoje, é uma das principais atrações durante as comemorações.
Pensando nisso, selecionamos cinco receitas de petiscos para você fazer em poucos minutos e aproveitar o final de semana. Confira!

ENROLADINHO DE SALSICHA

Ingredientes:

  • 5 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 ovo
  • 5 xícaras de chá de farinha de rosca
  • 400 ml deleite
  • 10 salsichas aferventadas
  • 400 ml de água quente
  • 1 xícara de chá de caldo de carne
  • 100 g de manteiga
  • 1 colher de sopa de sal
  • 1 ovo batido para empanar
  • Farinha de trigo para enfarinhar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque a água, o leite, o caldo de carne, a manteiga e o sal, misture e leve ao fogo médio para ferver. Após, retire do fogo, adicione a farinha de trigo e o ovo e misture bem. Leve novamente ao fogo e cozinhe até a massa desprender do fundo da panela. Desligue o fogo e espere a massa esfriar. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela, sove e divida em duas partes iguais.
Com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e abra na palma da mão, recheie com a salsicha e feche enrolando ao redor dela, elevando a parte superior e inferior sobre as pontas. Repita o processo com toda a massa e passe os enroladinhos no ovo e na farinha de rosca. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, disponha os enroladinhos sobre a panela e frite até dourar. Depois, coloque-os em um recipiente com papel-toalha para escorrer o excesso de óleo e sirva em seguida.

AMENDOIM DOCE CROCANTE

Ingredientes:

  • 210g de amendoim sem casca
  • 1 1/2 xícara de chá de açúcar
  • 240 ml de água

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o amendoim e leve ao fogo médio para torrar por três minutos. Acrescente o açúcar, a água e aumente o fogo. Cozinhe até obter uma textura esbranquiçada, mexendo sempre. Em seguida, desligue o fogo, coloque os amendoins em um recipiente, espere esfriar e sirva em seguida.

DADINHO DE TAPIOCA DE QUEIJO COALHO

Ingredientes:

  • 1/2 l de leite integral quente
  • 250 g de goma de tapioca
  • 1 colher de chá de sal
  • 400 g de queijo coalho ralado

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a tapioca, o queijo e o sal e misture bem. Adicione o leite e mexa até obter uma massa homogênea. Forre uma assadeira com plástico-filme, despeje a massa sobre ela e espalhe. Leve à geladeira até firmar.
Retire da geladeira e, com a ajuda de uma faca, corte em cubos. Coloque os cubos em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno médio preaquecido até dourar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Espetinho de frango  Crédito: Tatiana Volgutova | Shutterstock

ESPETINHO DE FRANGO

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de caldo de frango
  • 2 colheres de sopa de mostarda
  • 1 colher de chá de suco de limão
  • 1/2 dente de alho descascado e picado
  • 4 peitos de frango cortados em cubos
  • Tomilho a gosto

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque a mostarda, o suco de limão, o alho, o tomilho e o caldo de frango e misture bem. Adicione o frango, mexa para incorporar, cubra com um plástico-filme e deixe descansar por 2 horas. Em seguida, organize os frangos nos espetos e disponha-os sobre uma assadeira com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 200ºC por 20 minutos. Sirva em seguida.

SALAME RECHEADO COM CREME DE RICOTA

Ingredientes:

  • 250 g de creme de leite
  • 200 g ricota
  • 1/5 de xícara de chá de suco de limão
  • 300 g de salame fatiado
  • 2 colheres de sopa de alcaparras
  • Sal e azeitonas pretas a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o creme de leite, a ricota, o suco de limão e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Após, enrole os salames no formato de um cone e prenda com palitos. Recheie com o creme de ricota e enfeite com as azeitonas. Sirva em seguida.
Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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